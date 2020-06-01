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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çakır, THOF’a basın danışmanı oldu

İHA

GazeteciYazar Mehmet Musa Çakır, Türkiye Halkoyunları Federasyonu'nun (THOF) Basın Danışmanı görevine getirildi.

Çakır, THOF’a basın danışmanı oldu

GazeteciYazar Mehmet Musa Çakır, Türkiye Halkoyunları Federasyonu’nun (THOF) Basın Danışmanı görevine getirildi.
Gazeteciliğinin yanı sıra başarılı bir halk oyunları ustası olan Mehmet Musa Çakır, bir dönem de THOF’un Erzurum İl Temsilciliği görevini yürütmüştü. Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yanında aynı zamanda Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı olan Mehmet Musa Çakır, THOF Basın Danışmanlığı görevine getirilmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Türkiye Halkoyunları Federasyonu’nun, kültürel zenginliklerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir misyon yüklendiğini belirterek, “Bu tür yapılanmalarda görev almak, ortaya bir gönül hizmeti koymak demektir. Halkoyunları bir sevdadır, bir tutkudur, geçmişle bugün arasında kurulmuş olan sağlam bir köprüdür. İşte bu köprüyü yıllardır ayakta tutan Türkiye Halkoyunları Federasyonu ise, gönlünü bu sevdaya kaptıranların ortak paydasıdır. İlaveten bu paydada buluşmanın bir bedeli ya da parasal karşılığı da olmamıştır, olmayacaktır. Dolayısıyla biz de, şahsımıza tevdi edilen bu görevi gönlümüzden birşeyler katarak icra etme muradındayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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