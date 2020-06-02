Olur yaylalarında mantar bereketi

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<br>Murat AYDIN/OLUR (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü Şamatur Yaylası'nda mantar bereketi yaşanıyor. Yaylaya çıkan vatandaşlar kasalarla mantar topladı.<br>İlçede geçen hafta etkili olan sağanağın ardından Ormanağzı köyüne bağlı Şamatur Yaylası'nda mantar bolluğu yaşandı. Kasalarca mantar toplayan köylülerden Gürdal Pala, "Bu sene yağmurların yoğun yağmasının ardından mantarımız çok bereketli oldu. Kasa kasa topladık. Marketlerde satılan kültür mantarından çok daha lezzetli. Herkesin bu lezzeti tatması gerek" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Olur Murat AYDIN<br>2020-06-02 09:39:02<br>

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