Maske ve Sosyal Mesafe Kuralını denetleyen Vali Memiş: Hem uyardı hem de teşekkür etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, Covid 19 tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları denetleyerek, çalışanları ve vatandaşları maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Pandemi döneminde alınan önlemler gevşetilmeye devam ediyor. Kontrollü sosyal hayatta geçiş süreci olan bu dönemde özellikle maske ve sosyal mesafe kuralının önemine dikkat çekiliyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş de bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu nüfus, tapu ve kamu bankalarını denetledi. Sabah saatlerinde Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Memiş, maske takılması ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.

Ardından İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne giden Vali Memiş, vatandaşlara her konuda nezaketli davranılmasını istedi.

Maske takan kurum memurlarına ve vatandaşlara teşekkür eden Vali Memiş,“Sosyal mesafeyi koruyup, mutlaka maske takacağız ve hijyene dikkat edeceğiz. Bu şekilde davrandığımız sürece inşallah bu zorlu süreci zarar görmeden kısa bir sürede atlatmış olacağız” dedi.

Vali Memiş, Gürcükapı semtinde bulunan kamu bankalarını da gezerek uyarılarına devam etti.

