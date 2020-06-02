ETSO’dan online sektörel istişare toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETSO’dan online sektörel istişare toplantısı

İHA

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) İş ve Endüstri İlişkileri Ofisi tarafından video konferans yönetimiyle düzenlenen, 'Sektörel İstişare Toplantısı'nda, pandemi sürecinde Erzurum ekonomisinin durumu ele alındı.

ETSO’dan online sektörel istişare toplantısı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) İş ve Endüstri İlişkileri Ofisi tarafından video konferans yönetimiyle düzenlenen, ‘Sektörel İstişare Toplantısı’nda, pandemi sürecinde Erzurum ekonomisinin durumu ele alındı.
ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın’ın başkanlığında düzenlenen ve ETSO İş ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Mehtap Yarbaşı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Meclis ve Meslek Komiteleri üyeleri, ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl, ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Daştan, KGF Erzurum İl Temsilcisi Emrah Süer, KOSGEB ETSO Temsilcilik Ofisi sorumlusu Edanur İspirli ve ETSO İş Okulu üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını Meclis Başkanı Saim Özakalın yaptı. Pandemi sürecinde ETSO’nun yaptığı çalışmaları anlatan Özakalın, pandeminin ekonomiye olumsuz etkilerinin sınırlandırması ve iş dünyasının bu süreçte yaşadığı sıkıntılara çözüm bulunması için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Özakalın, gerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), gerekse ilin siyasi temsilcilerinin aracılığıyla, başta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantılarda, şehrin ve bölgenin sorunlarını gündeme taşıdıklarını ve çözün önerileri sunduklarını kaydetti.
Özakalın şunları söyledi; “Bu toplantılarda dile getirdiğimiz ve öncesinde rapor halinde ilgili yerlere ilettiğimiz birçok konu çözüme kavuşturuldu. Bunları da üyelerimizle paylaştık. Özellikle süreçten olumsuz etkilenen üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak adına başta Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Lütfü Yücelik olmak üzere Oda olarak ciddi gayret gösterdik. Aksayan uygulamalarla ilgili olarak düşüncelerimizi ifade edip çözüme kavuşması için çalıştık. Şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin gerçekleri doğrultusunda iş ve çalışma hayatımızın istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapmaya gayret gösterdik. Bu süreçte sabır ve fedakarlık gösteren toplumumuzun bütün kesimlerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla atlatıp, hayatımıza ve işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.”
Toplantıda daha sonra ETSO Meclis Üyesi Cevdet Ağyürek, ETSO İş Okulu olarak, pandemi döneminde üyelere yönelik olarak yapılan bilgilendirme faaliyetleriyle ilgili bilgi aktardı. Toplantıda, ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl de pandeminin ilan edildiği ilk andan itibaren üye hizmetlerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Toplantıda ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Hüseyin Daştan da katılımcılara, “Yeni Normaller İçerisinde Ticari Fırsatlar” konulu bir sunum yaptı. Toplantıda, KGF Temsilcisi Emrah Süer, KGF Kredileri, KOSGEB Temsilcisi Edanur İspirli de KOSGEB destekleriyle ilgili bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sunar Covid19’la mücadele sürecini paylaştı Sunar: ‘Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız’
YEREL HABERLER Sunar Covid19’la mücadele sürecini paylaştı Sunar: ...
Başkan Sekmen’den birliktelik vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den birliktelik vurgusu
Büyükşehir’de Halk Günü buluşmaları
YEREL HABERLER Büyükşehir’de Halk Günü buluşmaları
Pasinler’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Pasinler’de trafik kazası: 1 yaralı
Kovid-19 ile mücadelede yeni bir başarı Erzurum'da yapıldı Korona virüs hastası Türkiye’de 4. kez yapılan ECMO tedavisi ile hayata tutundu
YEREL HABERLER Kovid-19 ile mücadelede yeni bir başarı Erzurum'da ...
Maske ve Sosyal Mesafe Kuralını denetleyen Vali Memiş: Hem uyardı hem de teşekkür etti
YEREL HABERLER Maske ve Sosyal Mesafe Kuralını denetleyen Vali ...
B.B. Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor
TKDK’dan tarım ve hayvancılığa hibe desteği
YEREL HABERLER TKDK’dan tarım ve hayvancılığa hibe desteği
Şar: ‘Provokasyonlara rağmen pozitif büyümeyle kapatacağız’
YEREL HABERLER Şar: ‘Provokasyonlara rağmen pozitif büyümeyle ...
Yakutiye Belediyesi korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor Çöp toplama araçları ilaçlı su ile yıkanıyor
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi korona virüse karşı tedbiri elden ...
Olur yaylalarında mantar bereketi
YEREL HABERLER Olur yaylalarında mantar bereketi
İstinaf, hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbedi yerinde buldu
YEREL HABERLER İstinaf, hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış ...
Kasa kasa mantar topladılar
YEREL HABERLER Kasa kasa mantar topladılar
Kaplıcalar tedbirlerle yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Kaplıcalar tedbirlerle yeniden hizmete açıldı
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı Vali Memiş’ten havalimanı pistinde çalışma yapan yetkililere sert tepki Vali Memiş: “Bu işi bitiremezsen ben Vali olarak bu ilde görev yapamam” “Utançtan sokağa çıkamayız, böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz”
YEREL HABERLER Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali ...
Çakır, THOF’a basın danışmanı oldu
YEREL HABERLER Çakır, THOF’a basın danışmanı oldu
Vali Memiş: Havalimanı bitmezse mesleğimi yapamam
YEREL HABERLER Vali Memiş: Havalimanı bitmezse mesleğimi yapamam
Çevrimiçi final sınavları başladı
YEREL HABERLER Çevrimiçi final sınavları başladı
Erzurum’da restoranlar açıldı, Dadaşlar cağ kebabına koştu
YEREL HABERLER Erzurum’da restoranlar açıldı, Dadaşlar cağ kebabına ...
Müftü Sula’dan Vali Memiş’e veda ziyareti
YEREL HABERLER Müftü Sula’dan Vali Memiş’e veda ziyareti
Oturma banklarına çiçekli sosyal mesafe Aziziye’de oturma bankları çiçeklerle süslendi
YEREL HABERLER Oturma banklarına çiçekli sosyal mesafe Aziziye’de ...
Erzurum Bölge Müdürü Ayatay, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğünde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Erzurum Bölge Müdürü Ayatay, Ardahan Orman İşletme ...
Kitaplar okuyucularıyla buluştu Erzurum”da halk kütüphanesi ve müzeler ziyaretçilerini kabul etti
YEREL HABERLER Kitaplar okuyucularıyla buluştu Erzurum”da halk ...
Atatürk Üniversitesinden gıda ve hayvancılığa bilimsel yaklaşım
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinden gıda ve hayvancılığa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X