Pasinler’de trafik kazası: 1 yaralı

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Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Ağrı istikametinden Erzurum istikametine seyir halinde olan O.B. yönetimindeki 06 FR 6521 hususi otomobil dinlenme tesisinden hareket ederek kavşaktan D100 karayoluna çıkmakta olan otobüse çarptı. Kazada sürücü O.B. yaralandı.

Yaralanan O.B. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı.

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