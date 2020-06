Başkan Sekmen’den Vali Memiş’e destek

<br>ERZURUM, (DHA)ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Havalimanımızdaki revizyon çalışmalarının zamanında bitirilebilmesi için süreci titizlikle takip ediyoruz" dedi.<br>Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Havalimanı'nda yapımı devam eden (CAT3A) çalışmalarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Pistlerde devam eden çalışmaları Vali Okay Memiş ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'le birlikte inceleyen Başkan Sekmen, geçen yıl yaşanan aksaklıkların bu yıl da yaşanmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerinin altını çizdi. Başkan Sekmen, Vali Okay Memiş'in, çalışmaları yürüten yüklenici firmaya yönelik olarak yaptığı sert çıkışta çok haklı olduğunu söyleyerek, "Havalimanındaki çalışmalar hususunda bugüne kadar biz de aynı kaygıları paylaştık, sorunun çözümü için ilgili mercileri sürekli uyardık, ikaz ettik. Gelinen noktada geçen yıl yaşadığımız aksaklıkları elbette yeniden yaşamak istemiyoruz" diye konuştu. <br>'KONUYU TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ'<br>Ramazan ayında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telekonferans sistemi üzerinden yaptıkları toplantıyı hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu görüşmede Erzurum Havalimanı ile ilgili beklentileri dile getirdiğini vurgulayarak, Bakan Karaismailoğlu'nun da, konuyla bizzat ilgileneceği sözünü verdiğini anımsattı.<br>Süreçle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Sekmen, pistlerin yapımının bir an önce tamamlanması için gerekli tavrın koyulacağını ve ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. İhalesi ve yapım süreci Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce yürütülen Erzurum Havalimanı'ndaki (CAT-3A) çalışmaların bundan sonraki her aşamasını büyük bir dikkat ve titizlikle takip edeceklerini dile getiren Başkan Mehmet Sekmen, özellikle kendisinin bakanlık nezdinde girişimlerde bulunacağına dikkati çekerek, "Bundan böyle hiçbir mazereti kabul etmeyecek hiçbir aksaklığı kabul etmeyeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA<br>2020-06-02 20:33:50<br>

