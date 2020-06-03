Erzurum'da çayır ve meralarda 'evelik otu' mesaisi

<br>Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da havaların ısınmasıyla birlikte kadınlar şifalı olduğuna inandıkları `evelik´ otunu toplamak için çayır ve meralara çıktı.<br>Son yılların en yağışlı ilkbahar mevsimini yaşayan Erzurum´da çayır meralar otlarla kaplandı. Kadınlar, yemeklik olarak kullanılan ve şifalı olarak bilinen 'evelik' otu toplamak için yeşile bürünen Erzurum Ovası´na çıktı. Ailecek ya da komşularla birlikte ovaya gelen kadınlar, onlarca ot türü içinde evelik otunu topladı.<br>Ailesiyle birlikte evelik toplamaya geldiğini söyleyen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi İrem Kaplan, bu otun Erzurum´un yemeklerinde kullanılan geleneksel pancarlardan biri olduğunu belirtti. Büyüklerinden şifalı olduğunu duydukları evelik otunun, lor dolması, yumurta ile kavurması ve daha birçok yemek türünde kullanıldığını belirten Kaplan, genelde baharla birlikte çayır ve meralarda kendiliğinden yetiştiğini bildirdi.<br>Evelik otunun ıspanaktan daha iyi olduğunu öne süren kadınlar, "Ispanak gübre dökülerek yetiştiriliyor. Evelik ise doğada kendiliğinden yetişiyor. Dolayısıyla evelik daha organik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-06-03 08:35:16<br>

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