Virajı alamayan tır yan yattı Sürücü sıkıştığı araçtan kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başardı

Erzurum’un İspir İlçesinde virajı almayan tır yan yattı. Kazada araçta sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum İspir karayolu Pazaryolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında sürücüsü belirlenemeyen 41 HT 850 plakalı nakli tırı sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu virajı alamayarak yan yattı. Uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan tırda sıkışan sürücü yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Tırda maddi hasar oluşurken sürücü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.
Kaza sonrası Erzurum İspir Rize karayolu bir süre trafiğe kapandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.