Firari mahkum Pasinler’de yakalandı

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Açık cezaevinden firar eden M.K, Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 6 saat sonra yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; 24 yıl hapis cezasına çarptırılan M.K. açık cezaevine geçtikten sonra firar ettiği belirlendi. Pasinler ilçesi Yiğittaşı Mahallesi sınırlarında bir dinlenme tesisinde olduğunu belirlenen hükümlü Pasinler Jandarma asayiş ekiplerince 6 saat sonra yakalandı.

M.K. Jandarma’da işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

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