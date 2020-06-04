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Kızılay'ın immün plazma timi

DHA

Kızılay'ın immün plazma timi

<br>Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)TÜRK Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (covid-19) tedavisini tamamlayıp, iyileşen hastaların immün plazma bağışı için seferberlik düzenledi. Bölge müdürlüğünde kurulan özel ekip, tedavisi tamamlanan hastaları bağışa ikna ettikten sonra araçla evlerinden alarak kuruma getiriyor. Burada yapılan işlemle plazma alınıyor. <br>Covid-19 hastalığının tedavisinde etkili olan immün plazma bağışı için Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü çalışma başlattı. Bölge Müdürü Dr. Abdullah Özer ve görevlendirdiği ekipler, bölgede Covid-19 hastalığı tedavisi gördükten sonra iyileşen vatandaşların bilgilerini alıp, onlarla iletişime geçiyor. Plazma bağışı için uygun olan hastalarla görüşen Kızılay görevlileri, bağışın tedavi için önemini anlatıyor. Plazma bağışına ikna edilen kişiler, Kızılay tarafından gönderilen araçla evlerinden alınarak kan merkezine getiriliyor. Burada yapılan test ve tetkiklerden sonra uygun bulunan vatandaşlardan immün plazma bağışı alınıyor. <br>'SİZ KURTULDUYSANIZ BAŞKASININ HAYATINI DA KURTARABİLİRSİNİZ'<br>Bayburt'ta bir kurumda temizlik işçisi olarak çalışırken covid-19 hastalığına yakalanan ve tedavi süreci sonrası iyileşen 2 çocuk babası Melikşah Memiş (31) ile 4 çocuk babası Hasan Ersoy (57), immün plazma bağışını kabul etti. Kızılay'a ait araçlarla Erzurum'a getirilen Memiş ve Ersoy, gerekli testlerden sonra plazma bağışında bulundu. <br>Hastalığı çok rahat atlattığını söyleyen Melikşah Memiş, plazma bağışıyla hayat kurtarmanın çok önemli olduğunu söyledi. Hastalıktan iyileşenlere de bağış çağrısı yapan Memiş, "Şunu düşünmelerini istiyorum, sizin hayatınız kurtulduysa kan vererek bir başkasının da hayatını kurtarabilirsiniz" dedi. <br>Hastalık sonrası testlerinin temiz çıktığını belirten Hasan Ersoy ise hastalara yardımcı olmak için plazma bağışında bulunduğunu kaydetti. <br>'HASTALARA UMUT OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'<br>Covid-19 salgınıyla mücadelede tedavide immün plazmanın önemli bir yeri olduğunu belirten Dr. Abdullah Özer, kurum olarak seferberlik başlattıklarını söyledi. Dr. Özer, "Türk Kızılay olarak covid-19'a yakalanmış hastalığı yenmiş bağışçılarımızın plazmalarını alıp yoğun bakım sürecinde olan, hastalıkta mücadele eden hastalara umut olmak için immün plazma nakli için çalışıyoruz" diye konuştu. <br>Bölge müdürlüğü olarak bugüne kadar 31 kişiden immün plazma bağışı aldıklarını vurgulayan Özer, şunları söyledi:<br>"Sağlık Bakanlığı'ndan iyileşen hastaların bilgilerini aldıktan sonra kendileriyle iletişime geçiyoruz. Kurumda oluşturduğumuz ekip önce telefonla görüştüğü vatandaşla görüşüyor, plazma bağışı kriterlerine uygun olup olmadıklarını belirliyoruz. Görüşme sonrası bağışı kabul eden vatandaşı bulunduğu yerden araçlarımızla alarak bölge merkezine getiriyoruz. Burada kan alma uzmanlarımız plazma bağışı için özel hazırladığımız bölümde gereken işlemi yapıyor. Aldığımız plazmaları öncelikle Erzurum ve bölgemizdeki hastanelerden gelen talepleri karşılıyoruz. Burada aldığımız plazmaları diğer illere de göndererek vatandaşların tedavisinde umut olmaya çalışıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-06-04 08:38:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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