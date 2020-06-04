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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Orhan; büyük zafer yaklaşıyor Semt pazarları canlanıyor

İHA

Korona virüs salgınında normalleşme adımlarının atıldığı Türkiye'de denetimler de bir o kadar yoğunluk görülüyor.

Başkan Orhan; büyük zafer yaklaşıyor Semt pazarları canlanıyor

Korona virüs salgınında normalleşme adımlarının atıldığı Türkiye’de denetimler de bir o kadar yoğunluk görülüyor.
Aziziye Belediyesi özellikle halkın yoğunluğunun olduğu görülen semt pazarlarında ki denetimlerini devam ettiriyor. Başkan Muhammed Cevdet Orhan, Dadaşkent ve Ilıca’daki semt pazarlarında esnafa moral ziyaretleri gerçekleştirerek taleplerini dinledi.
Semt pazarında Pazar esnafına dezenfektan ve maske dağıtımı yapan Başkan Orhan, esnafın duyarlılığının örnek teşkil ettiğini söyledi. Semt pazarlarında tedbirlerin aksamadan devam ettirildiğine dikkat çeken Başkan Orhan, “Bizim esnafımız hangi zorluğu metanetiyle aşmadı ki korona virüs zorluğunun da üstesinden gelmesin. Semt pazarlarında tedbirlerimiz aksamadan devam ediyor. Koronavirüsle mücadele noktasında devletimizin aldığı etkin önlemler ve milletçe ortaya koyduğumuz feraset sayesinde arzu edilen noktadayız.İnşallah bu işin sonunu getireceğiz.” dedi.
“Rehavete girmek başa döndürür”
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Korona virüs salgınının kontrol altına alındığını, bunda en büyük etkinin alınan tedbirler olduğunu hatırlattı. Normale dönüş sürecinin yanlış algılanmaması gerektiğini dile getiren Başkan Orhan, “Sağlık Bakanımızın da sürekli olarak dile getirdiği üzere normale dönüş sürecindeyiz ama bunu yanlış algılayıp tedbirleri bırakmak doğru değil. Bir anda iki ay öncesine dönüş felaket olur. Lütfen herkes bu konuda tedbirlerini alsın ve tamamen bu virüsten kurtuluncaya kadar devam ettirsin” diye konuştu.

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