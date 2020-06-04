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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rassan Khoshnaw: “2021’de altın fiyatları düşecek”

İHA

Uluslararası yatırımcılık yapan, Khoshnaw Grup CEO'su Rassan Khoshnaw, altın piyasalarındaki son durumu ve bununla birlikte dünya ve Türkiye üzerindeki altın piyasası tahminlerini anlattı. Khoshnaw, "Altın fiyatları gelecekte nasıl şekillenecek?", "Altın piyasası Türkiye ve dünyada nasıl olacak?", "Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında nasıl bir değişim sergilenecek?" hakkında önemli bilgiler verdi.

Rassan Khoshnaw: “2021’de altın fiyatları düşecek”

Uluslararası yatırımcılık yapan, Khoshnaw Grup CEO’su Rassan Khoshnaw, altın piyasalarındaki son durumu ve bununla birlikte dünya ve Türkiye üzerindeki altın piyasası tahminlerini anlattı. Khoshnaw, "Altın fiyatları gelecekte nasıl şekillenecek?", "Altın piyasası Türkiye ve dünyada nasıl olacak?", "Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında nasıl bir değişim sergilenecek?" hakkında önemli bilgiler verdi.
Rassan Khoshnaw’a göre; altın fiyatları incelendiğinde dünya genelinde son 3 aylık dönemde fiyatların bin 460 dolardan bin 785 dolara çıktığı görülmekte. Khoshnaw, "Bu hafta bin 750 dolar civarında seyreden altın fiyatı dün gece saatlerinde bin 730 dolara kadar geriledi. Bugün içerisinde bin 720 dolara kadar çekilen altın, düşüşünü sürdürmekte. Altın, kısa sürede yüzde 13’ün üzerinde bir değer kaybı yaşamış bulunmakta. Türkiye’de ise son 3 aylık dönem incelendiğinde gram altının 300 liradan 400 lira seviyelerine kadar ulaştığı görülmekte. Son 1 haftalık dönemde ise 380 lira civarında olan altın, doların ve dünya piyasalarında altının da düşüşe geçmesi ile birlikte dün ve bugün büyük bir düşüş yaşadı. Şu anda 370 lira civarında seyreden altın fiyatı, düşüşüne devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Rassan Khoshnaw, “Altın fiyatlarının önümüzdeki süreçte düşmesi bekleniyor. Yaz vakti büyük bir düşüşe geçmesi beklenen altın fiyatları, yılın 4. çeyreğinde tekrar değer kazanabilir. Yıl sonunda bazı uzmanlar gram altının 400 liranın üzerine çıkmasını beklerken bazı uzmanlar altının değer kaybedeceğini söylemekte. Dünya piyasaları incelendiğinde ise yıl sonu altın 17 liranın altına düşebilir. Çoğu ekonomist altının bin 750 liranın üzerine çıkacağını düşünmüyor, bunun yerine altının keskin bir şekilde düşeceğini tahmin ediyor. Altın, günümüzde en çok kullanılan yatırım araçlarından birisi olmakta. Bu zamana kadar altının rekora ulaştığı zaman 2010 yılından sonra yaşanmıştı. bin 800 dolar ve üzerine çıkan altın fiyatları sayesinde birçok müşteri zengin olmuştu. Sonrasında bin 100 liraya kadar gerilemiş ve korona virüs salgını sebebiyle tekrar bin 700 liranın üzerine çıkmıştı. Son günlerde bin 720 liranın altına kadar düşen altının akıbetinin ne olacağı birçok yatırımcı tarafından düşünülüyor. Ekonomistler bu konu hakkında altının daha da düşeceğini, ciddi seviyede yükseliş gerçekleştirmeyeceğini söylüyor” açıklamalarında bulundu

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