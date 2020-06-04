Cezaevi firarisi yakalandı

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; “Nitelikli Yağma ve Çocuğun Soybağını Değiştirmek” suçlarından 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.Ç. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Şahıs üzerinde yapılan aramalar neticesinde 1 adet 9 mm. Glock marka tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 10 adet fişek ile 1 adet dürbün ele geçirildi. Firari şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasını müteakip Kapalı Cezaevine konuldu.

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