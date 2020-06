Türkiye Buz Pateni Federasyonu Short Track Olimpik Milli Takımı, korana virüs tedbirleri kapsamında evden sürdürdüğü antrenmanlarını bitirerek salonda kara ve buz çalışmalarına başladı.

Short Track Türk Milli Takımı sporcuları, Yenişehir 2000’lik Buz Salonu'ndaki saha antrenmanlarına Milli Takım Yardımcı Antrenörü Duygu Belir gözetiminde, Milli Takım Başantrenörü Polonyalı Anna Lukonova Jakubowska’nın da video konferans sistemi üzerinden uyguladığı yönlendirmelerle yeniden başladı.

1 Haziran Pazartesi gününden itibaren evlerindeki antrenmanlarını sonlandırarak salon çalışmalarına geçen milli sporcular, kış olimpiyatlarına hazırlanıyorlar.

Milli sporcular, salon dışında kara antrenmanı ile güç kazanma, bacak kaslarının gelişmesi çalışması yaparak ilk idmanlarını gerçekleştirdiler.

Antrenmanlar günde bir kere kara ve buz çalışmaları olmak üzere yaklaşık 2 saat sürüyor.



Yaşları 17 ile 22 arasında değişen 6 erkek sporcu

Short Track Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Duygu Belir, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Şu an 6 kişilik olimpik kadromuz ile Erzurum Yenişehir 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda hazırlıklarımıza başladık. Polonyalı Başantrenör Anna Lukonova Jakubowska önderliğinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Covit19 süreci hepimizi olumsuz etkiledi. Spor, müsabaka, yarışmalar ve antrenmanlarımızı da derinden etkiledi. Bu süreç içerisinde evde antrenmanlarımızı geliştirdik. Bakanlığımızın ve başantrenörümüzün gönderdiği videolarla birlikte sporcularımızı motive ettik. Covit19 sürecini bir nebze olsa atlatır gibi olduğumuza inanarak antrenmanlarımıza başladık. 6 kişilik erkek sporcu kadromuzla antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Başantrenörümüzün bizlere gönderdiği videolar ve canlı yayınlarla bizimle iletişime geçerek antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Kamp ve müsabakalar döneminde planlamalar yaptık. Uluslararası Paten Birliği’nden gelecek programı bekliyoruz. Gelen programa göre kendimizi hazırlayacağız. Yurt içi ve yurt dışı kamplarımız nasıl olacak göreceğiz. Şu an yalnızca antrenmanlara odaklanmış durumdayız. Hedefimiz elbette önümüzdeki Kış Olimpiyatları'dır. Evlerdeki çalışmalarımızı sonlandırarak sosyal mesafeyi koruyarak salon çalışmalarına başladık. Antrenmanlar şu an çok iyi gidiyor, moralimiz çok iyi. Gelişen süreç nedir onu takip ediyoruz” diye konuştu.



"Hedefimiz Kış Olimpiyatları'nda altın madalya"

Short Track Milli Takımı sporcularından Tunay Şimşek ise, “Yaklaşık 6 yıldır Erzurum’da bulunuyorum. Short Track denilince Erzurum akla gelir. Short Track'ın başkenti Erzurum akla gelir, ben Kocaeli’de spora başlasam bile daha da başarılı olabilmek için Erzurum’a geldim. Covit19 nedeniyle ara verdiğimiz antrenmanlara tekrar başladık. Hedefimiz 2020 Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.