4 kadının yürek yakan 'eş' acısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 kadının yürek yakan 'eş' acısı

DHA

4 kadının yürek yakan 'eş' acısı

<br>Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Çat ilçesinin Köseler Mahallesi'nde, kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Yıldız ailesi, arazide Güneş ailesinden 4 kişiyi öldürdü. Yan yana defnedilen eşleri Hasan, Sıddık, Sinan ve Baki Güneş'in mezarları başında dua eden Nebahat, Lütfiye, Fidan ve Cansu Güneş, bundan böyle yetim kalan evlatlarına hem analık hem de babalık yapacaklarını söyledi. Oğlunun doğum gününde eşi, kayınpederi ve 2 yakınının katledildiğini söyleyen Fidan Güneş (21), "Bunlar insan olamaz" dedi.<br>Olay, 30 Mayıs günü Çat ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Köseler Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldız ailesinin fertleri, kız kaçırma meselesi yüzünden yaklaşık 4 yıldan beri husumetli oldukları Güneş ailesinin bireylerini araziye traktörle hayvan gübresi dökmeye giderken takip ederek silahlı saldırı düzenledi. Güneş ailesinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada Sıddık Güneş (51), Hasan Güneş (54), Baki Güneş (35), Sinan Güneş (21) ile Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.<br>2 KİŞİ TUTUKLANDI<br>Olaya karıştıkları belirlenen İrfan Yıldız ve Burhanettin Yıldız, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar sonucu, olaydan 23 saat sonra kırsal alanda yakalandı. Yıldız kardeşler, 3 Haziran'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.<br>Olayda kullanıldığı değerlendirilen Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeğine de polis tarafından el konuldu.<br>CENAZELER DEFNEDİLDİ<br>Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Sıracettin Yıldız, güvenlik gerekçesiyle kent merkezindeki mezarlıkta, Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş ve Sinan Güneş ise Köseler Mahallesi'ndeki mezarlıkta yan yana açılan 4 mezara defnedildi. Her iki tarafın yakınları da cenaze töreninde sinir krizi geçirdi ve ağıtlar yaktı. Çat İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı komando timleri köyde yeni olayların yaşanmaması için 24 saat nöbet tutuyor. İrfan ve Bahattin Yıldız'ın köydeki evleri güvenlik nedeniyle başka bir yerleşim birimine nakledildi.<br>KATİLLERİN İDAMINI İSTEDİ<br>Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş ve Sinan Güneş'in mezarı başında gözyaşı döken eşleri, büyük bir acı yaşadıklarını söyledi. Olayda eşi Sinan ve kayınpederi Sıddık Güneş ile iki yakınını kaybeden Fidan Güneş, katillerin idam edilmesini istedi. Yıldız ailesi ile kız kaçırma yüzünden aralarında husumet olduğunu belirten 1 çocuk annesi ve 3 aylık hamile olan Fidan Güneş şunları söyledi:<br>"Aramızdaki husumet bazılarının dediği gibi arazi değil, kız kaçırma yüzündendir. Hasan Güneş'in kızı Fatma Güneş, Burhanettin Yıldız tarafından kaçırılmıştı. Fatma kaçtıktan 3 ay sonra intihar etti. Çünkü, Fatma onların baskılarına dayanamadı. Sürekli darp eziyet ve işkence görüyordu. Şahitler de var ancak onların korkusundan kimse konuşmuyordu. Kız 17 yaşında Burhanettin ise 30'lu yaşların üzerindeydi. Fatma'nın intiharı ile aramızda husumet başladı. 2017 yılının Ekim ayında vali, kaymakam ve jandarma komutanı bizleri barıştırdı. Hepimiz Kuran'a el bastık, aramızdaki husumet sona erdi. Kızımız Fatma Güneş öldü ama kimse ceza almadı. Olay günü eşim Sinan, kayınpederim Sıddık, eşimin amcasının oğulları Baki ve Hasan Güneş, traktörle bize ait olan tarlaya gübre dökmeye gittiler. 15 dakika sonra Baki Güneş bizi telefonla arayarak, 'Sıddık Yıldız'ın oğulları bize pusu kurmuş' dedi. Sonra silahlar patladı. Çatışmanın olduğu bölgeye gitmek isterken karşıma çıkan Sıddık Yıldız beni darp etti ve 'Senin eşini öldürdüm. Seni de oğlunu da onun yanına gömeceğim' dedi. Çocuklarını azmettirip, cinayet işletti ama kendisi serbest dolaşıyor. Beni iki yetimle ortada bıraktılar, 4 cana kıydılar. 11 çocuk yetim kaldı. Ben kaynanama sahip çıkarım, yıkılmadık. Yetimlerimize hem analık hem de babalık edeceğiz. Devlet büyülerimiz bize sahip çıksın ve yetimlerimizin hakkını onlardan sorsunlar."<br>'OĞLUM DOĞUM GÜNÜNDE BABASIZ KALDI'<br>Katliamın yaşandığı gün, 3 yaşındaki oğlu Yiğit'in babasız kaldığını ve doğum gününün kana bulandığını belirten Fidan Güneş, "Eşim eve pasta getirdi. 'Akşama hazırlık yap, Yiğit´imizin doğum gününü kutlayacağız' dedi. Ama o gitti gelmedi. Babası oğlunun doğum gününü göremedi. Gitti bana cenazesi geldi. Ben oğluma hediye olarak babasının cenazesini verdim. Bizim ciğerimiz yandı. Dört tane cenazeyi yan yana gömdük. Bizi hala, 'Çocuklarınızı öldürüp, babalarının yanına gömeceğiz' diye tehdit ediyorlar. Ben bu zalimliğe, bu zulme ve yetimlilerimizin hakkı için idam istiyoruz. İbreti alem için idam istiyorum" diye konuştu.<br>11 ÇOCUK YETİM KALDI<br>Olay sonrası Hasan Güneş´in 7, Sıddık Güneş´in 1, Baki Güneş´in 2, Sinan Güneş´in de 1 çocuğu babasız kaldı. Çoğu 3 ile 5 yaş aralığında olan çocuklar, yaşananlardan habersiz cenaze evinin önünde akranlarıyla oynuyor.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK<br>2020-06-06 08:10:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Üniversitesinin hazırladığı 6 proje daha Tübitak tarafından desteklendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinin hazırladığı 6 proje daha ...
Başkan Sekmen’den Çevre Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Çevre Günü mesajı
Aşkale, cuma namazına akın etti
YEREL HABERLER Aşkale, cuma namazına akın etti
Başkan Orhan’dan Çevre Günü mesajı Başkan Orhan: “Sağlıklı gelecek sağlıklı çevre ile mümkündür”
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan Çevre Günü mesajı Başkan Orhan: ...
Erzurum’da binlerce vatandaş cuma namazı kılmak için kent meydanlarına akın etti
YEREL HABERLER Erzurum’da binlerce vatandaş cuma namazı kılmak için ...
Mehmet Özdilek’ten Kazım Karabekir’e tam not
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek’ten Kazım Karabekir’e tam not
Sosyal mesafeli istişare toplantısı
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli istişare toplantısı
Short Track Milli Takımı sporcuları Polonya’dan canlı yayınla antrenman yapıyor Short Track Türk Milli Takımı Başantrenörü Polonyalı Anna Lukonova Jakubowska, video konferans sistemi üzerinden sporcuları çalıştırıyor Short Track Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Duygu Belir: “Covit-19 süreci hepimizi olumsuz etkiledi” “Bakanlığımızın ve başantrenörümüzün gönderdiği videolarla birlikte sporcularımızı motive ettik” Kış olimpiyatlarına hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Short Track Milli Takımı sporcuları Polonya’dan canlı ...
Dr. Orhan Delice: Doğadaki 5 bin mantardan 100'ü zehirli
YEREL HABERLER Dr. Orhan Delice: Doğadaki 5 bin mantardan 100'ü ...
Üniversite-Büyükşehir Belediye birlikteliği güçlenerek devam ediyor
YEREL HABERLER Üniversite-Büyükşehir Belediye birlikteliği ...
Vali Okay Memiş’ten 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’ten 5 Haziran Dünya Çevre Günü ...
Cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi yakalandı
Rassan Khoshnaw: “2021’de altın fiyatları düşecek”
YEREL HABERLER Rassan Khoshnaw: “2021’de altın fiyatları düşecek”
Başkan Orhan; büyük zafer yaklaşıyor Semt pazarları canlanıyor
YEREL HABERLER Başkan Orhan; büyük zafer yaklaşıyor Semt pazarları ...
Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler devam ediyor
90 yaşındaki yastık ustası çok sevdiği mesleğine kavuştu
YEREL HABERLER 90 yaşındaki yastık ustası çok sevdiği mesleğine ...
İntihar mektubunun yakalattığı tefeciye iyi hal indirimiyle 2 yıl ceza
YEREL HABERLER İntihar mektubunun yakalattığı tefeciye iyi hal ...
KUDAKA’dan KOBİ ihtiyaç tespiti çalışması
YEREL HABERLER KUDAKA’dan KOBİ ihtiyaç tespiti çalışması
Aşkale'de balık ölümleri
YEREL HABERLER Aşkale'de balık ölümleri
Her izin gününde şehit babasının kabrine gidiyor
YEREL HABERLER Her izin gününde şehit babasının kabrine gidiyor
Kızılay'ın immün plazma timi
YEREL HABERLER Kızılay'ın immün plazma timi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X