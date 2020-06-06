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Ak Parti'de Pandemi süreci değerlendirildi Erzurum Milletvekilleri Altınok ve Taşkesenlioğlu Ban, İl Başkanı Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İlçe Belediye Başkanları pandemi sürecini anlattı

İHA

Erzurum'da pandemi süreci sonrasında bir araya gelen Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, sürecini nasıl yönettikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ak Parti'de Pandemi süreci değerlendirildi Erzurum Milletvekilleri Altınok ve Taşkesenlioğlu Ban, İl Başkanı Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İlçe Belediye Başkanları pandemi sürecini anlattı

Erzurum’da pandemi süreci sonrasında bir araya gelen Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, sürecini nasıl yönettikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ak Parti İl binasında gerçekleşen toplantıya, Erzurum Ak Parti Milletvekilleri Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Ak Parti İlçe Başkanları katıldı.
Erzurum’un sağlık alt yapısının diğer illere göre daha iyi olduğunu belirten Erzurum Ak Parti Milletvekili Selami Altınok, ‘’Uzun süredir Erzurum’a gelemiyordum uçak seferleri iptal olmuştu. Lala paşa camisinde Cuma namazını kılabilmek için uçak seferlerini beklemeden arabamla geldim. 11 Martta korona virüsünün ilk vakasının Türkiye’de görülmesiyle beraber çok etkili önlemler alındı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin başaramadığı tedbirleri biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde başardık. Vatandaşlarımızı bunaltmadan bu süreci idare ettik. Erzurum’un sağlık alt yapısı Türkiye’nin çoğu illerine göre çok daha iyi buda bizim güzel bir avantajımız oldu. Biz dört vekil tek bir bünyede bütünüz. Dördümüz de bir kişiymişiz gibi konuşuyoruz. Her şeyi haberleşerek yapıyoruz. En geç 15 Ağustos’a kadar havalimanını bitireceğiz ve bu konuyu gündemden çıkaracağız’’ ifadelerini kullandı.
Pandemi süreci boyunca vatandaşlar için her türlü desteği sağladıklarını kaydeden Erzurum Ak Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise, ‘’Yaklaşık iki ay sonra Erzurum’a dün geldim. Tekrardan Erzurum’da olduğum için çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde birlik beraberlik içerisinde bu süreci çok güzel yönettik. Diğer ülkeler bırakın ölülerini dirilerine bile sahip çıkmazken biz bütün vatandaşlarımıza tek tek yardım ettik. Yaşlılarımız kendi evlerinde özel bakımlara aldık. Çocuklarımıza da özel hassasiyet gösterdik. Zorlu bir süreçti ve biz bunu en iyi şekilde atlattık. Erzurum’da çok sayıda iş yerine yardımlarda bulunduk. İşlerine gidemeyen vatandaşlarımıza da maddi anlamda destekler sağladık ’’ açıklamalarında bulundu.
Hayvancılık alanında yeni projelerle vatandaşları rahatlatacaklarını söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, ‘’Biz Partimizde çalışmalarımızı her zaman ekip olarak yönetiyoruz. Sık sık haberleşiyoruz ben burada ne yaparsam Erzurum Milletvekillerimize de haber veriyorum ve onlarında haberleri oluyor. Bu dönemde Tarım, hayvancılık, turizm, sanayi ve ulaşım gibi çalışmalarımızı hep beraber yürütüyoruz. Bu dönem bize Türkiye’nin ne kadar güçlü hale geldiğini tekrar gösterdi. Güçlü olarak gösterilen devletler bir pandemi sürecini bile yönetemedi. Hastanelerimizde vatandaşlarımıza her şey ücretsiz olarak sağlandı. Pasinlerde büyük bir yerimiz var, vatandaşlarımızın otlarını samanlarını onlardan alacağız ve orada sözleşmeli hayvancılığı başlatacağız onlar sadece bakıp büyütecekler biz de onlardan geri bu hayvanları satın alacağız ve böylelikle onlarında satma dertleri olmayacak’’ dedi.
Erzurum’da ki siyasilerin birlik olmasının pandemi sürecinde ki en büyük avantajları olduğunu vurgulayan Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ‘’Pandemi sürecinde çalışmalarımıza normal günlere göre artırarak devam ettik. Şehrimizde ki siyasilerin birbiriyle olan iyi ilişkisi avantajımız oldu. Önceden vekillerimize çok şikayet gidiyordu bu süreçte bir iki tane dışında şikayet gitmedi. Bunu vefa destek gruplarımıza ve Büyükşehir Belediyemize borçluyuz. Bu süreç içinde sürekli Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililerle telekonferans yoluyla toplantılar yaptık ve şehrimizin sorunlarını ilettik. Cumhurbaşkanımızdan ne talep ettiysek bir iki gün süre içerisinde hepsini Erzurum’a gönderdi. Bakanlarımızla da toplantı yaptık onlarda bize çok yardımcı oldu. Biz vekillerimizle Belediye Başkanlarımızla uyum içerisinde çalışarak görev dağılımı yaptık ve hep beraber bu süreci en iyi şekilde yönettik’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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