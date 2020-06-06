Curlingte normalleşme mesaisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Curlingte normalleşme mesaisi

İHA

Curlingte normalleşme mesaisi

Covid19’la mücadelede normalleşmenin ardından Türkiye’nin curling ordusu sahaya indi. Olimpiyat Havuzunda bulunan Milli Curlingçiler, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin atletizm pistinde kuvvet ve kondisyon çalışmalarına başladı.
Bugüne kadar Antrenörlerin programları doğrultusunda evde kalan ve bireysel çalışmalar yapan curlingçiler kuvvet ve kondisyon çalışmaları için sahaya indi.
Olimpiyat Havuzunda 11 Sporcu
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Federasyonlar aracılığı ile Türkiye’de Olimpiyat Havuzu’na dahil ettiği sporcular normalleşme süreci ile birlikte antrenmanlara başladı.
Erzurum’da da olimpiyat havuzunda bulunan 11 sporcu hazırlıklara start verirken, toplam 27 curlingçi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Pistinde kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı. Erkek A Milli Takım Antrenörü Ahmet Çelik ile Kadın A Milli Takım Antrenörü Sadık Topaloğlu’nun yanı sıra diğer antrenörler Enes Taşkesen, Adem Özdemir, Zeynep Özmen ve Kondisyoner Araştırma Görevlisi Hasan Hüseyin Yılmaz sporcuların çalışmalarına nezaret ediyor.
Kule Manzaralı Antrenman
Oğuzhan Karakurt, M.Zeki Uçan, M. Enes Çağlayan, Orhun Yüce, M. Faruk Kavaz, M. Haydar Demirel, Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Semiha Konuksever, Beyzanur Konuksever ve Mihriban Polat, gibi Curling milli takımında bulunan ve olimpiyat havuzunda da yer alan sporcular, diğer curlingçiler ile birlikte normalleşme sürecinde saha çalışması yaparken, ilerleyen günlerde buz pistine çıkarak teknik ve taktik antrenmanları yapacaklar.
Türkiye’nin ilk ve tek Kayakla Atlama Kulelerinin eteklerinde bulunan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Pistinde antrenmanlarını kule manzarasının eşsiz güzelliği karşısında yapan sporcular neşeli ve hırslı çalışmalarıyla dikkat çekiyorlar.
Türkiye Curlng Federasyonu Başkanvekili Ahmet Çelebi antrenörlerlerden çalışmalar hakkında bilgi alırken sporcuların saha çalışmalarını yakından takip ederek curlingçilerle ve antrenörlerle yakından ilgileniyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlar Pakdemirli ve Karaismailoğlu Erzurum’da
YEREL HABERLER Bakanlar Pakdemirli ve Karaismailoğlu Erzurum’da
Ak Parti'de Pandemi süreci değerlendirildi Erzurum Milletvekilleri Altınok ve Taşkesenlioğlu Ban, İl Başkanı Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İlçe Belediye Başkanları pandemi sürecini anlattı
YEREL HABERLER Ak Parti'de Pandemi süreci değerlendirildi Erzurum ...
Palandöken Belediyesinden özel etkinlik Başkan Sunar: ‘Çevreye saygı maneviyatımız gereğidir’
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesinden özel etkinlik Başkan Sunar: ...
Olur Kekikli Kandirif (Gandirif) Peyniri tescilleniyor
YEREL HABERLER Olur Kekikli Kandirif (Gandirif) Peyniri ...
Ölümleri ile yürekleri dağlayan çocuklar adına fidan diktiler
YEREL HABERLER Ölümleri ile yürekleri dağlayan çocuklar adına fidan ...
Erzurum’da çocuk davranışları ve regresyon önerileri eğitimi
YEREL HABERLER Erzurum’da çocuk davranışları ve regresyon önerileri ...
Gece kulübündeki cinayette, uzman çavuşa haksız tahrikle 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Gece kulübündeki cinayette, uzman çavuşa haksız ...
Silahlı çatışmada kocalarını kaybeden 4 kadın aynı kaderi paylaştı Kocasının öldüğü anı cep telefonunda konuşurken duydu Oğlunun doğum gününü kutlamak için pasta aldı, akşama cenazesi geldi
YEREL HABERLER Silahlı çatışmada kocalarını kaybeden 4 kadın aynı ...
En ilginç mezuniyet töreni, öğrenciler evlerinden kep fırlattı Uzaktan eğitimle derslere devam eden üniversite öğrencilerine, online mezuniyet töreni yaptılar
YEREL HABERLER En ilginç mezuniyet töreni, öğrenciler evlerinden kep ...
İletişim fakültesinde 'online' mezuniyet töreni
YEREL HABERLER İletişim fakültesinde 'online' mezuniyet töreni
4 kadının yürek yakan 'eş' acısı
YEREL HABERLER 4 kadının yürek yakan 'eş' acısı
Atatürk Üniversitesinin hazırladığı 6 proje daha Tübitak tarafından desteklendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinin hazırladığı 6 proje daha ...
Başkan Sekmen’den Çevre Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Çevre Günü mesajı
Aşkale, cuma namazına akın etti
YEREL HABERLER Aşkale, cuma namazına akın etti
Başkan Orhan’dan Çevre Günü mesajı Başkan Orhan: “Sağlıklı gelecek sağlıklı çevre ile mümkündür”
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan Çevre Günü mesajı Başkan Orhan: ...
Erzurum’da binlerce vatandaş cuma namazı kılmak için kent meydanlarına akın etti
YEREL HABERLER Erzurum’da binlerce vatandaş cuma namazı kılmak için ...
Mehmet Özdilek’ten Kazım Karabekir’e tam not
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek’ten Kazım Karabekir’e tam not
Sosyal mesafeli istişare toplantısı
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli istişare toplantısı
Short Track Milli Takımı sporcuları Polonya’dan canlı yayınla antrenman yapıyor Short Track Türk Milli Takımı Başantrenörü Polonyalı Anna Lukonova Jakubowska, video konferans sistemi üzerinden sporcuları çalıştırıyor Short Track Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Duygu Belir: “Covit-19 süreci hepimizi olumsuz etkiledi” “Bakanlığımızın ve başantrenörümüzün gönderdiği videolarla birlikte sporcularımızı motive ettik” Kış olimpiyatlarına hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Short Track Milli Takımı sporcuları Polonya’dan canlı ...
Dr. Orhan Delice: Doğadaki 5 bin mantardan 100'ü zehirli
YEREL HABERLER Dr. Orhan Delice: Doğadaki 5 bin mantardan 100'ü ...
Üniversite-Büyükşehir Belediye birlikteliği güçlenerek devam ediyor
YEREL HABERLER Üniversite-Büyükşehir Belediye birlikteliği ...
Vali Okay Memiş’ten 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’ten 5 Haziran Dünya Çevre Günü ...
Cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi yakalandı
Rassan Khoshnaw: “2021’de altın fiyatları düşecek”
YEREL HABERLER Rassan Khoshnaw: “2021’de altın fiyatları düşecek”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X