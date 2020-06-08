(Özel haber) Taekwondocular maskesi takarak antrenmanlarına başladı

Korona virüs salgını sürecince antrenmanlarına ara veren Erzurumlu taekwondocular salonda yeniden antrenmanlarına başladı. Maske takarak antrenmanlarına başlayan sporcular, antrenörleri nezaretinde haftada iki gün salon çalışmalarını sürdürüyor.
Kontrollü sosyal hayata 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçilmesi ile birlikte sporcular, evlerinden sürdürdükleri antrenmanlarını salonda maske takarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeniden başladı. Erzurum Yakutiye Kapalı Spor Salonu'nda korona virüs nedeniyle iptal edilen antrenmanlar, sosyal mesafe, siperlik maske ve yakın temastan kaçınma kuralları ile start aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.