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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel haber) Taekwondocular maskesi takarak antrenmanlarına başladı

İHA

Korona virüs salgını sürecince antrenmanlarına ara veren Erzurumlu taekwondocular salonda yeniden antrenmanlarına başladı. Maske takarak antrenmanlarına başlayan sporcular, antrenörleri nezaretinde haftada iki gün salon çalışmalarını sürdürüyor.

(Özel haber) Taekwondocular maskesi takarak antrenmanlarına başladı

Korona virüs salgını sürecince antrenmanlarına ara veren Erzurumlu taekwondocular salonda yeniden antrenmanlarına başladı. Maske takarak antrenmanlarına başlayan sporcular, antrenörleri nezaretinde haftada iki gün salon çalışmalarını sürdürüyor.
Kontrollü sosyal hayata 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçilmesi ile birlikte sporcular, evlerinden sürdürdükleri antrenmanlarını salonda maske takarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeniden başladı. Erzurum Yakutiye Kapalı Spor Salonu'nda korona virüs nedeniyle iptal edilen antrenmanlar, sosyal mesafe, siperlik maske ve yakın temastan kaçınma kuralları ile start aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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