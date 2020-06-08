Kamyonet şarampole devrildi; 1 ölü

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Erzurum’un Horasan ilçesinde kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Horasan’dan Erzurum istikametine giden Memet Karagöz yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole uçtu. Kaza sonrası sürücü araç içerisinde sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler kazazedenin yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılarak ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. Memet Karagöz, Horasan devlet hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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