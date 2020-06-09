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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlılara nefes aldırdılar

İHA

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, 65 yaş üzeri vatandaşlara izin günlerinde unutulmaz anlar yaşattı. Şehitliği, Tabyaları ve Abdurrahmangazi Türbesini ziyaret etme şansı bulan yaşlı vatandaşlar, spor tesislerini de gezdi.

Yaşlılara nefes aldırdılar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, 65 yaş üzeri vatandaşlara izin günlerinde unutulmaz anlar yaşattı. Şehitliği, Tabyaları ve Abdurrahmangazi Türbesini ziyaret etme şansı bulan yaşlı vatandaşlar, spor tesislerini de gezdi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Şehirler ve KültürlerYörelerimiz Projesini, yerelde ‘ŞehirlerKültürler ve Büyüklerimiz’ sloganıyla hafta sonu anlamlı bir faaliyete imza attı.
Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, 65 yaş üstü vatandaşlara Koronavirüsle (Covid19) mücadele kapsamında unutulmaz anlar yaşattı.
Yakutiye Gençlik Merkezi, yaşlı vatandaşlara şehitlik, tabyalar ve Abdurrahmangazi Türbesine ziyaret etme imkanı sağlarken, son yıllarda şehrin adeta simgelerinden biri haline gelen Atlama Kulerini de gezme şansı sağladı.
Şehit aileleri de unutulmadı
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, Şehit anne ve babalarını da unutmadı. Şehit anne ve babaları çocuklarının ruhuna Fatiha okurken, oldukça duygusal anlar yaşandı. Şehit aileleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi’ne bu hizmeti için teşekkür ettiler.
İlk kez Atlama Kulelerine çıkma ve muhteşem manzarayı görme şansı elde eden 65 yaş üstü vatandaşlar, kendi izin günlerinde adete nefes aldılar.
Sosyal mefafeye riayet
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Fırat Altunok, “Bakanlığımızın Şehirler ve KültürlerYörelerimiz Projesi var. Bizde bu projeden ilham alarak Şehirler Kültürler Büyüklerimiz etkinliğimiz dahilinde 65 yaş üstü sokak kısıtlaması olan büyüklerimize kendi izin günlerinde bir jest yaptık” dedi.
Yaşlı vatandaşlara, sosyal mesafe ve covid19 kuralları çerçevesinde şehrin tarihi kültürel ve sportif yerlerinde gezdirdiklerini belirten Altunok, “65 Yaş üstü vatandaşlarımızla atlama kulelerinde Erzurum Türküleri ve manzarası eşliğinde çay içtik sohbet ettik. Monotonluktan bir nebzede olsa onları uzak tuttuk ve onların hayır dualarını aldık. Bize bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ise, gençlik liderlerini bu anlamlı etkinlikten ötürü kutlarken, Koronavirüs sürecinde siperli maske üretimi ile sağlık çalışanlarına, emniyet mensuplarına ve bur çok meslek örgütüne destekte bulunduklarını belirtti.
Yılmaz, “Şimdi de gençlik liderlerimiz örnek bir çalışmaya imza atarak yaşlı vatandaşlarımıza kendi izin günlerinde unutulmaz anlar yaşattılar. Gençlik liderlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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