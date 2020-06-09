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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehir hastanesi acilinde vale, servisler arasında golf arabası konforu

DHA

Şehir hastanesi acilinde vale, servisler arasında golf arabası konforu

<br>Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)  ERZURUM Şehir Hastanesi kısa bir süre önce tamamlanarak hizmete girdi. Bin 313 yatak kapasitesi, son teknolojiye sahip medikal altyapısı ile bölgenin en güçlü sağlık merkezlerinin başında gelen hastanede vatandaşlar, gidecekleri servislere golf arabalarıyla taşınıyor. Acil serviste valelerin görev yaptığı hastanede güvenlikçiler, akülü araçlarla hastanede güvenliği sağlıyor.<br>Erzurum Şehir Hastanesi kısa bir süre önce tamamlanarak hizmete girdi. Bin 313 yatak kapasitesi, son teknolojiye sahip medikal altyapısı ile bölgenin en güçlü sağlık merkezlerinin başında gelen hastanede, her branştan 310 poliklinik, 39 ameliyathane bulunuyor. 850 yatak kapasiteli 222 yoğun bakım ünitesi ile hastalara şifa dağıtan şehir hastanesi, 279 bin metrekare kapalı alanıyla adeta dev bir şehri andırıyor. Bir uçtan bir uca yaklaşık 600 metre mesafesi bulunan hastanede üç adet 8'er kişi taşımalı golf arabası hizmet veriyor. Sürekli ring halinde olan araçlar, hastaneye gelen vatandaşları istedikleri bölüme ulaştırıyor. Hastane yönetimi tarafından eğitildikten sonra çeşitli bölümlere yerleştirilen ve üzerlerinde 'Bana sorun' yazılı tişörtlü görevliler, gelen vatandaşlara yardımcı oluyor. Dev hastanede güvenlikçiler ise akülü  araçlarla devriye geziyor. <br>TÜRKİYE'DE BİR İLK; ACİLDE VALE<br>Erzurum Şehir Hastanesi'nde Türkiye'de bir ilk uygulama da hayata geçirildi. Hastanenin acil servisine hasta getiren vatandaşlar ücretsiz vale hizmetinden faydalanıyor. Acil önünde 7/24 esasına göre görev yapan valeler, hastasını getiren vatandaşların araçlarını 3 bin 500 kapasiteli oto parka götürüyor. Hastasıyla ilgili işlemi tamamlanan vatandaş yine aracını valeden teslim alıyor. Hastene İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Fatih Turan, vale hizmetinin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, uygulamanın başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Turan, "Acil serviste ücretsiz vale hizmetini başlattık. Hastasını acile getiren vatandaşların o telaş içerisinde aracıyla da uğraşmasın diye valeler araçlarını alıp otoparka götürecek. Biz acile gelen vatandaşın bir de aracını park etme derdine düşsün istemiyoruz" diye konuştu. <br>ALAN GENİŞ OLUNCA GOLF ARABALARI HİZMETE SUNULDU<br>279 bin metrekare kapalı alana sahip bulunan hastanenin bir ucundan diğer ucuna olan mesafenin yaklaşık 600 metre olduğunu ifade eden Turan, "Kapalı alanın geniş olması sebebiyle halkamıza rahat hizmet verebilmek için servislere ulaşmada golf araçlarını hizmete sunduk. Güvenlik görevlileri akülü araçlarla kontrollerini sağlarken, çeşitli noktalarda çalışmaya başlayan 55 personelimiz hastaları yönlendirerek onlara yardımcı oluyorlar" dedi. <br>DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-06-09 15:24:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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