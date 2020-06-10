Doğan Kartal: “Ülkemizde karantina sonrası döviz hareketlerine dikkat”

Turizm konusunda büyük yatırımlara sahip Doğan Kartal, dünyada ve ülkemizde yayılmaya başlayan korona virüs salgını ile birlikte dijitalleşme çağına hızlı bir geçiş yaşandığını belirtti.

Doğan Kartal, karantina sonrası döviz piyasasının etkileneceğini açıkladı. Bu salgın sonrasında turistik faaliyetlerin bile azaldığı bu dönemlerde insanlar toplum içerisine korkarak girdiğini söyleyen Kartal, turizmi ciddi şekilde etkileyeceğini, bunun da ülkeye turizm bakımından girecek döviz miktarını düşüreceğini belirtiyor. Bundan dolayı dövizde ciddi miktarda oynamalar görüleceğini tahmin ediyor.

Kartal, “Dolar TL kurunda son 3 ay incelendiğinde 6 liradan 7,23 TL’ye fırlayan bir dolar görülmekte. Alınan ekonomik önlemler ile ve ABD’deki yaşanan olaylar ile dolar 6,70 TL’ye kadar gerilemiş bulunmakta. Son 1 hafta içerisinde dalgalı bir şekilde yoluna devam eden doların önümüzdeki günlerde hafif yükselmeler dışında düşüşüne devam edeceği öngörülüyor. Tahmini olarak dolar 7,50 TL bandında olabilir. Fakat yıl sonuna kadar salgın kapsamında ülkeye daha az döviz gireceği için doların ciddi bir seviyede olmasa da bir kademe yükseleceği de ayrı bir tahmin konusu. Kısacası TL değer kazanırken bir yandan da değer kaybını sürdüreceği için büyük bir değer kazancı yaşasa da yıl sonuna kadar tekrardan değer kaybedeceği düşünülmekte” dedi.

Ayrıca Doğan Kartal, ABD, son zamanlarda korona virüs salgınından sonra protestolarla ve ırkçılık sorunları ile uğraştığını ifade ederek, “Bu da ciddi bir şekilde olmasa da bir miktar doların değer kaybetmesine yol açmakta. Dolar, küresel piyasalarda birkaç gündür üst üste düşüş yaşamaya devam ediyor. Euro dolar kuru incelendiğinde euro son 24 saat içerisinde 0,02 euroya yakın bir değer kazanmış bulunmakta. Bu değer 1 haftada 0,03 iken son 1 ay içerisinde yaklaşık olarak 0,07 euro olarak karşımıza çıkmakta. Kısacası dolar uzun süredir değer kaybını sürdürmekte. TL bakımından çok büyük bir etkisi olmadı çünkü Türkiye’deki olaylar TL’nin de değer kaybetmesini ve daha az değer kazanmasını sağladı.

Dolar güçlü bir para birimi olduğu ve dünya ülkeleri tarafından güvenilir bir para birimi kabul edildiği için kolay kolay büyük bir değer kaybedeceği düşünülmemekte. Yıl sonuna kadar doların değerinde büyük bir düşüş olmayacağı, hatta korumaya devam edeceği ve biraz yükselteceği düşünülüyor” diye ifade etti.

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