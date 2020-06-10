BB Erzurumspor, kuvvet çalıştı

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TFF 1. Lig ekiplerinden B.B. Erzurumspor, tempoyu düşürmeden güne çift antrenmanla başlayarak hazırlıklarını devam ettirdi.

Günün ilk çalışmasında oyuncular gruplar halinde dönüşümlü olarak sahada ısınma çalışması yaptıktan sonra, kuvvet ağırlıklı çalıştı. Sabah yapılan antrenman, saha içerisinde yapılan sprint çalışmasıyla son buldu.

MaviBeyazlılar Teknik Direktör Mehmet Özdilek, yönetiminde saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular dayanıklılık koşusuna geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde ise 3 kaleden kurulu yarı sahada maç yaptı.

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