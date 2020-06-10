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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

İHA

Erzurum'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Erzurum’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Sağanak halinde ve gök gürültülü başlayan yağış, aniden şiddetini arttırarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur yağacağını tahmin eden bazı vatandaşlar şemsiyesiyle dışarı çıkarken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için dükkanların altlarına sığındı.
Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ise Erzurum Bölgesi genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği şeklinde uyarılarda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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