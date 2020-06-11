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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilimsel teşvik ödül töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleşti

İHA

Bilimsel teşvik ödül töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleşti

Atatürk Üniversitesi tarafından 2010 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen Bilimsel Teşvik Ödül Töreni bu yıl pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlendi.
Törene, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve ödüle layık görülen akademisyenler katıldı.
Eğitim Bilimleri, Temel Bilimler, Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler, MühendislikMimarlık, Sağlık Bilimleri ile ZiraatSu Ürünleri Bilimsel Teşvik Ödülleri alanlarında, toplam 21 akademisyenin ödüle layık görüldüğü çevrimiçi Bilimsel Teşvik Ödül Töreninde, birinciler 5 bin, ikinciler 3 bin, üçüncüler ise 2 bin TL ile ödüllendirilirken TÜBİTAK projeleri kapsamında 2019 yılında projesi kabul edilen 27 akademisyene de çeşitli tutarlarda para ödülü verildi.
Akademisyenlere video konferansla seslenen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, son yıllarda Yeni YÖK sistemi kapsamında yaşanan ve sessiz devrim olarak nitelendirilen önemli gelişmeleri referans alarak başlatılan Yeni Nesil Üniversite Projesinin, Atatürk Üniversitesinde eğitimöğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerde aktif rol oynadığını ifade etti. Rektör Çomaklı, teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler ile değişen ve çeşitlenen ihtiyaçların yüksekeğitimi doğrudan etkilediğini söyledi.
Evrensel bir boyutta yaşanılan olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin pandemi döneminde özellikle aldığı tedbirler ve uyguladığı uzaktan eğitim programları ile bu süreci, eğitim öğretim faaliyetlerini sekteye uğratmadan yönetmeye çalıştığını vurguladı.
“YatayNiceliksel Büyümeyi DikeyNiteliksel Büyümeye Dönüştürmeliyiz”
Rektör Çomaklı: “Yeni YÖK Sistemindeki gelişmeleri referans alarak; üniversitemizde eğitimöğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerde kaliteyi ve işlevsel bilgi üretimini önceleyen yeni bir anlayışla, yeni bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz. Hem teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler hem de üniversitemizin yatay büyümesi, sunduğumuz yüksek eğitimi doğrudan etkilemektedir. Yatayniceliksel büyümeyi dikeyniteliksel büyümeye taşıyabilmek, bulunduğumuz bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda stratejiler hazırlamak ve topluma daha somut ve etkin çıktılar üretebilmek amacıyla çalışıyoruz” dedi.
Bu yıl kuruluşunun 63. yıl dönümünü kutlayan Atatürk Üniversitesinin büyük bir aile olduğunu dile getiren Rektör Çomaklı: “Üniversitemizin bilgi üretimi ve araştırmacı insan kaynağını desteklemenin, nitelikli bilgi üretimini artırmanın, bilimsel bilgi üretimini teşvik etmenin bir göstergesi olan “bilimsel teşvikin” ödülle desteklendiği bu törende, akademik yıl içinde gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalar, projeler, TÜBİTAK ve diğer kurumlardan ödüle layık görülen üniversitemiz kıymetli öğretim üyelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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