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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrıldı

İHA

Erzurum Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrıldı

Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Meslek Yüksekokullarının beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve yükseköğretimde istihdam odaklı politikaların oluşturulması vizyonu doğrultusunda yeniden yapılandırılarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere ikiye ayrıldı.
“Meslek Yüksekokullarımız Hizmet Sektörüne Can Suyu Olacak”
Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan, 21 bölüm ve 31 programla toplamda 5863 kayıtlı öğrenciye sahip olan bünyesinde çok sayıda derslik, atölye ve laboratuvarların yer aldığı toplamda 6 farklı mekânda eğitim öğretimine devam eden Erzurum Meslek Yüksekokulu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye ara elaman ihtiyacını karşılamak için UNESCO kriterleri dikkate alınarak YÖK ile yapılan görüşmeler neticesinde ikiye ayrıldı.
Öğrencilerin kariyer planlamasında üniversitelerin verdiği eğitimin öneminin günden güne arttığını vurgulayan Rektör Çomaklı: "Cumhurbaşkanlığı tarafından da üniversitelerin mezun ettikleri öğrencilerin işe yerleşme kriterleri üzerine değerlendirme süreci başlatılacağı biliniyor. Bu nedenle sektörün ihtiyaçlarına yönelik yeniden yapılandırılan Erzurum Meslek Yüksekokulumuz ikiye ayrılarak nihai hedefimiz olan sanayinin ve hizmet sektörünün ara eleman ihtiyacına can suyu olacak” dedi.
UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması Dikkate Alındı
Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı, YÖK’ün UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflamasına (ISCEDF 2013) göre yükseköğretimde benzer içerikli veya benzer isimli lisans ve önlisans programlarının yeniden yapılandırılması ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi çalışmalarını dikkate aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi vizyonu dikkate alındığında Erzurum Meslek Yüksekokulunun Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu şeklinde ikiye ayrılması zorunlu hale gelmişti. Bu bağlamda MEYOK, 18.10.2019 tarihinde toplanarak Erzurum Meslek Yüksekokulunun yeniden yapılandırılması ile ilgili gündem maddesini tartıştı ve Erzurum Meslek Yüksekokulunun, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu şeklinde ikiye ayrılmasını oy birliği ile kabul ederek üniversitemiz senatosuna sunmayı karara bağlandı. Bu doğrultuda; Üniversite Senatosunun aldığı karar neticesinde Erzurum Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere ikiye ayrıldı” ifadelerini kullandı.
“İş Dünyasına Önemli Bir İstihdam Zemini Oluşturuyoruz”
Kalifiye elemanların bilgi ve becerisinin ekonomik başarının temelini teşkil ettiğini dile getiren Rektör Çomaklı: “Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmek. Günümüzde hızlı teknolojik değişme ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde mesleki eğitimin önemi her zamankinden daha fazla arttı. Bu tespitler ışığında iş dünyasına önemli bir istihdam zemini oluşturan Erzurum Meslek Yüksekokulumuzu daha da nitelikli hale getirmek için yeniden yapılandırma kararı aldık. Atılan bu adım sayesinde eğitimöğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı, idari işlerin ise daha kolay yol alacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Atatürk Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Çomaklı, böylesine önemli bir dönüşüme katkı sunan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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