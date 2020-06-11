ETB’den üyelerine “nefes kredisi” çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETB’den üyelerine “nefes kredisi” çağrısı

İHA

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Covid19 salgını nedeni ile finansman sıkıntısı yaşayan üye işletmelerine destek sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde Denzbank ile başlatılan nefes kredisi protokolüne Kamu Bankaları (Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıfbank) 'nın da dâhil olduğunu ve KGF ile protokol imzalayan Kamu Bankalarından da üyelerin faydalanması için çağrıda bulundu.

ETB’den üyelerine “nefes kredisi” çağrısı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Covid19 salgını nedeni ile finansman sıkıntısı yaşayan üye işletmelerine destek sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde Denzbank ile başlatılan nefes kredisi protokolüne Kamu Bankaları (Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıfbank) ‘nın da dâhil olduğunu ve KGF ile protokol imzalayan Kamu Bankalarından da üyelerin faydalanması için çağrıda bulundu.
TOBB öncülüğünde 27 Nisan 2020 tarihi itibariyle hayata geçirilen Nefes Kredisi Projesi kapsamında, Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı ’da üyelerine yönelik üst limiti 100 bin TL olarak belirlenen, 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesi olmadan kullanma kolaylığı sağlayan kredinin, 2021 yılında 12 ay eşit taksitli geri ödemeli ve toplam en fazla 20 ay vadeli olacağı belirtildi. Belirtilen kredinin yıllık brüt faiz oranı ise yüzde 7,5 olarak belirlendi. Öte yandan daha fazla üyenin krediden faydalanabilmesi için iş dünyasının lehine olacak şekilde hazırlanan nefes kredisi için Maliye Bakanlığı ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50.000 TL, 3 Milyon TL ile 25 milyon TL arasında cirosu olan işletmeler azami 100.000TL kredi kullanabilecekler. Kredi Garanti Fonu (KGF)’nin destek verdiği “Nefes Kredisine başvuru yapmak isteyen üyeler ilk etapta Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıfbank ile Denzbank’ın merkez ve ilçelerdeki şubelerine, Borsa’dan alacakları “Sicil Kayıt Sureti ile direk başvuru yapabilecekler.
Başkan Oral: “Piyasalar nefes almaya devam edecek”
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yaklaşık 1.500 üyeye sahip ETB’ nin, TOBB’un açıkladığı Nefes Kredisi projesine destek olarak borsa kaynaklarını üyelerinin finansman ihtiyacını karşılanması için seferber ettiklerini vurgulayarak, Nefes Kredisinin üyeler için önemli ölçüde fayda sağlayacağını dile getirdi. Başkan Oral, Erzurum Ticaret Borsası’nın geçmiş dönemlerde olduğu gibi imkânları çerçevesinde yeni oluşturulan Nefes Kredisi için KGF’nin anlaşma sağladığı Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıfbank ile Denzbank’a Erzurum’daki üye işletmelere kullandırılmak üzere 10 Milyon lira tutarında bir kaynak aktarıldığını dile getirdi. Başkan Oral, TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisine büyük bir önem ve destek verdiklerini belirterek “ Ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan üye ve KOBİ’lerimizin yanındaki güç olmak amacıyla, Koronavirüs ile mücadelenin normalleşmeye döndüğü bu hassas dönemde ülkemiz için büyük fedakârlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapatan KOBİ ve esnafımızın nefes alabileceği bir krediyi üyelerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İslam Eserleri Müzesi, daha ilk yılında dökülmeye başladı Açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılmıştı
YEREL HABERLER İslam Eserleri Müzesi, daha ilk yılında dökülmeye ...
Mehmet Özdilek: “Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Lige iyi başlamak için çalışıyoruz” “Almanya’da olduğu gibi bizim ligimizde de sürprizler olacaktır”
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “Son 6 haftada başarımızı ...
Milletvekili Aydemir yasa değişiklik tekfini sundu Milletvekili Aydemir’den Devlet tarifi Milletvekili Aydemir: ‘Amaç, milletimizin refahıdır’ Aydemir’den Dede Korkut paylaşımı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir yasa değişiklik tekfini ...
Oltu Çevre yolu 18 yıldır bitirilemiyor
YEREL HABERLER Oltu Çevre yolu 18 yıldır bitirilemiyor
Derede kayıp olarak arandı, eve gittiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Derede kayıp olarak arandı, eve gittiği ortaya çıktı
Erzurum’da trajikomik olay Birlikte balık tutmaya gittiği kardeşinin kaybolduğunu sandı, 3 saat sonra evinde buldu
YEREL HABERLER Erzurum’da trajikomik olay Birlikte balık tutmaya ...
Milletvekili Aydemir’den milleti tarif etmek vurgusu Aydemir sistemin fonksiyonelliğine dikkat çekti Aydemir’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine övgü
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den milleti tarif etmek ...
Bakan Kurum’dan tam destek Başkan Orhan; “Aziziye dönüşümleri devam edecek”
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan tam destek Başkan Orhan; “Aziziye ...
Şenkaya Belediyesi iş makinalarıyla sulama arklarını temizledi
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi iş makinalarıyla sulama arklarını ...
Erzurum Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrıldı
YEREL HABERLER Erzurum Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler ve Sosyal ...
Bilimsel teşvik ödül töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleşti
YEREL HABERLER Bilimsel teşvik ödül töreni, video konferans ...
Gelin arabasından bahşiş alabilmek için canlarını hiçe saydılar
YEREL HABERLER Gelin arabasından bahşiş alabilmek için canlarını ...
Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildi
YEREL HABERLER Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildi
Şehit Yakup Aktürk adına Kütüphane yapıldı
YEREL HABERLER Şehit Yakup Aktürk adına Kütüphane yapıldı
Şenkaya’ya yeni modern Öğretmenevi yapılıyor
YEREL HABERLER Şenkaya’ya yeni modern Öğretmenevi yapılıyor
BB Erzurumspor, kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, kuvvet çalıştı
Aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
YEREL HABERLER Aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları ...
Vali Memiş Erzurum’da kaldı, Erzurumlular büyük sevinç yaşadı
YEREL HABERLER Vali Memiş Erzurum’da kaldı, Erzurumlular büyük ...
Erzurum Diplomasi Akademisi 4. yıl çalışmaları 200. gününe ulaştı Erzurum merkezli bir düşünce kuruluşu kuruluyor
YEREL HABERLER Erzurum Diplomasi Akademisi 4. yıl çalışmaları 200. ...
Doğan Kartal: “Ülkemizde karantina sonrası döviz hareketlerine dikkat”
YEREL HABERLER Doğan Kartal: “Ülkemizde karantina sonrası döviz ...
Erzurum’da 340 bin 290 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da 340 bin 290 dekar tarım arazisi sulanmaya ...
Cami ve Minaresi birbirinden ayrı olan tarihi yapı dikkatleri üzerine çekiyor
YEREL HABERLER Cami ve Minaresi birbirinden ayrı olan tarihi yapı ...
Aydemir ve 63 milletvekilinin teklifi komisyonda
YEREL HABERLER Aydemir ve 63 milletvekilinin teklifi komisyonda
DOSİAD Nisan 2020 bülteni yayımlandı Erzurum Covid-19 pandemi sürecinde ekonomisi en az düzeyde olumsuz etkilenen iller arasında yer aldı
YEREL HABERLER DOSİAD Nisan 2020 bülteni yayımlandı Erzurum Covid-19 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X