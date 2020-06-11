ETB’den üyelerine “nefes kredisi” çağrısı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Covid19 salgını nedeni ile finansman sıkıntısı yaşayan üye işletmelerine destek sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde Denzbank ile başlatılan nefes kredisi protokolüne Kamu Bankaları (Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıfbank) ‘nın da dâhil olduğunu ve KGF ile protokol imzalayan Kamu Bankalarından da üyelerin faydalanması için çağrıda bulundu.

TOBB öncülüğünde 27 Nisan 2020 tarihi itibariyle hayata geçirilen Nefes Kredisi Projesi kapsamında, Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı ’da üyelerine yönelik üst limiti 100 bin TL olarak belirlenen, 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesi olmadan kullanma kolaylığı sağlayan kredinin, 2021 yılında 12 ay eşit taksitli geri ödemeli ve toplam en fazla 20 ay vadeli olacağı belirtildi. Belirtilen kredinin yıllık brüt faiz oranı ise yüzde 7,5 olarak belirlendi. Öte yandan daha fazla üyenin krediden faydalanabilmesi için iş dünyasının lehine olacak şekilde hazırlanan nefes kredisi için Maliye Bakanlığı ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50.000 TL, 3 Milyon TL ile 25 milyon TL arasında cirosu olan işletmeler azami 100.000TL kredi kullanabilecekler. Kredi Garanti Fonu (KGF)’nin destek verdiği “Nefes Kredisine başvuru yapmak isteyen üyeler ilk etapta Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıfbank ile Denzbank’ın merkez ve ilçelerdeki şubelerine, Borsa’dan alacakları “Sicil Kayıt Sureti ile direk başvuru yapabilecekler.

Başkan Oral: “Piyasalar nefes almaya devam edecek”

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yaklaşık 1.500 üyeye sahip ETB’ nin, TOBB’un açıkladığı Nefes Kredisi projesine destek olarak borsa kaynaklarını üyelerinin finansman ihtiyacını karşılanması için seferber ettiklerini vurgulayarak, Nefes Kredisinin üyeler için önemli ölçüde fayda sağlayacağını dile getirdi. Başkan Oral, Erzurum Ticaret Borsası’nın geçmiş dönemlerde olduğu gibi imkânları çerçevesinde yeni oluşturulan Nefes Kredisi için KGF’nin anlaşma sağladığı Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıfbank ile Denzbank’a Erzurum’daki üye işletmelere kullandırılmak üzere 10 Milyon lira tutarında bir kaynak aktarıldığını dile getirdi. Başkan Oral, TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisine büyük bir önem ve destek verdiklerini belirterek “ Ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan üye ve KOBİ’lerimizin yanındaki güç olmak amacıyla, Koronavirüs ile mücadelenin normalleşmeye döndüğü bu hassas dönemde ülkemiz için büyük fedakârlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapatan KOBİ ve esnafımızın nefes alabileceği bir krediyi üyelerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

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