Mehmet Özdilek: “Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Lige iyi başlamak için çalışıyoruz” “Almanya’da olduğu gibi bizim ligimizde de sürprizler olacaktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Özdilek: “Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Lige iyi başlamak için çalışıyoruz” “Almanya’da olduğu gibi bizim ligimizde de sürprizler olacaktır”

İHA

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, lige iyi bir başlangıç yaparak, 6 hafta sonunda başarılarını taçlandırmak istediklerini ifade etti. Özdilek, ayrıca Almanya liginde olduğu gibi Türkiye liglerinde de sürpriz sonuçlar olacağı tahmin ettiğini söyledi.

Mehmet Özdilek: “Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Lige iyi başlamak için çalışıyoruz” “Almanya’da olduğu gibi bizim ligimizde de sürprizler olacaktır”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, lige iyi bir başlangıç yaparak, 6 hafta sonunda başarılarını taçlandırmak istediklerini ifade etti. Özdilek, ayrıca Almanya liginde olduğu gibi Türkiye liglerinde de sürpriz sonuçlar olacağı tahmin ettiğini söyledi.
TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından BB Erzurumspor’da Başkan Hüseyin Üneş ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, son 6 haftayı da başarılı tamamlayarak şampiyon olmak istediklerini ifade ederek “Hem dünyanın hem de ülkemizin içinde bulunduğu süreç itibari ile zor bir dönem geçirdik. Camia olarak aslında bizde çok zorlandık. Bunun travmalarını oyuncular üzerinde gördük. Ligin bitimine 6 hafta var. Elimizde ki oyuncu kadrosuna bakıldığı zaman hepsinden en üst düzeyde verim almak istiyorum. Pandemi sonrası TFF’nin bize gönderdiği 'Futbola Dönüş Protokolü’nde' 5 futbolcu değişikliği mevcut. Bütün futbolculara görev geleceği aşikar dolaysıyla kimin oynadığı, kimin oynamadığından çok takım olgusuyla bu başarılı süreci noktalamak istiyoruz. Bakıldığı zaman 28 haftalık süreçte ligin yüzde 80’lik kısmının bittiğini varsayarsak hedefine ulaşmış bir takım görüyoruz. Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz” dedi.

“Ortada bir hedef var ama çok fazla zamanımız yok”
Antrenmanlarda ofansif anlamda çalışmalara yaptıklarını kaydeden Özdilek, “23 sistemi birden antrenmanlarımızda çalışıyoruz. Oyunun gidişatına göre gelişecek organizasyonları çalışıyoruz. Ama bunlar bir günde olmaz. Sonuçta elimizde bir sihirli değnek yok. Ama oyuncularımızın iştahları beni heyecanlandırıyor. Ortada bir hedef var ama çok fazla zamanımız yok. Çok gol atmıyoruz ama az gol yiyoruz. Daha az gol yiyip daha fazla gol atmak istiyoruz bunun için ofansif anlamda çok çalışıyoruz. Rakip 18’de sadece bir futbolcu ile değil 56 futbolcu olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Lige iyi başlamak istiyoruz”
Lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini fakat bunun için çok fazla bir hazırlık süreçlerinin bulunmadığı aktaran Mehmet Özdilek, “Her maç ciddiyet ister ben onu düşünüyorum. Hiçbir maçın kolay olacağını düşünmüyorum. Bu Eskişehirspor’da olsa, Osmanlıspor’da olsa fark etmiyor. Önemli olan bizim saha içerisinde ki iştahımız ve coşkumuz. Biz takım isminden çok bizim sahada yapacaklarımıza odaklanıyoruz. İyi başlamak istiyoruz. Kendi evimizde saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. Yarın Süper Lig başlıyor. Bizde bu hafta sonu maçları izleyerek tecrübeleneceğiz. Takımların, futbolcuların nasıl döneceğine bakacağız. Almanya’da olduğu gibi bizim ligimizde de sürprizler olacaktır. Oyuncuların pandemi sürecinde futboldan ayrı kaldığı süre 6570 gün sürdü. Dolayısıyla futbolcuları 45 haftada lige hazırlamak kolay değil. Takımımız da Yusuf Acer haricide sakat oyuncu yok. Lige başlangıçlarda hazırlıklarda sakatlıklar hep olur. Bizim ligimizde de bu sakatlıkların olacağını ön görüyorum” açıklamalarında bulundu.

“Ekonomik açıdan sıkıntı yaşadık”
Başkan Hüseyin Üneş ise her kulüp gibi kendilerinin de ekonomik açıdan sıkıntı yaşadıklarını fakat şuan da durumlarının iyi olduğunu belirterek “Futbolda birçok kulüp bu süreçte ekonomik olarak zarar gördü. Dünya futbolunda çok büyük kulüpler futbolcularıyla farklı anlaşmalara gidiyor. Bununla ilgili olarak federasyonunda almış olduğu kararlar var. Liglerde yayıncı kuruluştan gelecek olan gelirle azalmış durumda. Bizim de anlaştığımız sponsorlarımızla planlanan ödemelerde sıkıntı oldu. Biz bu süreçte ekonomik açıdan sıkıntı yaşadık. Biz açıkçası durumumuz ve konumumuz açısından bu durumu futbolcularımıza durumu aksettirmedik. Ama ileride ki süreçte bir sıkıtı olursa futbolcu kardeşlerimizin gerekeni yapacağına inanıyorum. Bizim ligimizde ki en iyi mali durumu olan takımlardan birisiyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İslam Eserleri Müzesi, daha ilk yılında dökülmeye başladı Açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılmıştı
YEREL HABERLER İslam Eserleri Müzesi, daha ilk yılında dökülmeye ...
ETB’den üyelerine “nefes kredisi” çağrısı
YEREL HABERLER ETB’den üyelerine “nefes kredisi” çağrısı
Milletvekili Aydemir yasa değişiklik tekfini sundu Milletvekili Aydemir’den Devlet tarifi Milletvekili Aydemir: ‘Amaç, milletimizin refahıdır’ Aydemir’den Dede Korkut paylaşımı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir yasa değişiklik tekfini ...
Oltu Çevre yolu 18 yıldır bitirilemiyor
YEREL HABERLER Oltu Çevre yolu 18 yıldır bitirilemiyor
Derede kayıp olarak arandı, eve gittiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Derede kayıp olarak arandı, eve gittiği ortaya çıktı
Erzurum’da trajikomik olay Birlikte balık tutmaya gittiği kardeşinin kaybolduğunu sandı, 3 saat sonra evinde buldu
YEREL HABERLER Erzurum’da trajikomik olay Birlikte balık tutmaya ...
Milletvekili Aydemir’den milleti tarif etmek vurgusu Aydemir sistemin fonksiyonelliğine dikkat çekti Aydemir’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine övgü
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den milleti tarif etmek ...
Bakan Kurum’dan tam destek Başkan Orhan; “Aziziye dönüşümleri devam edecek”
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan tam destek Başkan Orhan; “Aziziye ...
Şenkaya Belediyesi iş makinalarıyla sulama arklarını temizledi
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi iş makinalarıyla sulama arklarını ...
Erzurum Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrıldı
YEREL HABERLER Erzurum Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler ve Sosyal ...
Bilimsel teşvik ödül töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleşti
YEREL HABERLER Bilimsel teşvik ödül töreni, video konferans ...
Gelin arabasından bahşiş alabilmek için canlarını hiçe saydılar
YEREL HABERLER Gelin arabasından bahşiş alabilmek için canlarını ...
Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildi
YEREL HABERLER Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildi
Şehit Yakup Aktürk adına Kütüphane yapıldı
YEREL HABERLER Şehit Yakup Aktürk adına Kütüphane yapıldı
Şenkaya’ya yeni modern Öğretmenevi yapılıyor
YEREL HABERLER Şenkaya’ya yeni modern Öğretmenevi yapılıyor
BB Erzurumspor, kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, kuvvet çalıştı
Aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
YEREL HABERLER Aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları ...
Vali Memiş Erzurum’da kaldı, Erzurumlular büyük sevinç yaşadı
YEREL HABERLER Vali Memiş Erzurum’da kaldı, Erzurumlular büyük ...
Erzurum Diplomasi Akademisi 4. yıl çalışmaları 200. gününe ulaştı Erzurum merkezli bir düşünce kuruluşu kuruluyor
YEREL HABERLER Erzurum Diplomasi Akademisi 4. yıl çalışmaları 200. ...
Doğan Kartal: “Ülkemizde karantina sonrası döviz hareketlerine dikkat”
YEREL HABERLER Doğan Kartal: “Ülkemizde karantina sonrası döviz ...
Erzurum’da 340 bin 290 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da 340 bin 290 dekar tarım arazisi sulanmaya ...
Cami ve Minaresi birbirinden ayrı olan tarihi yapı dikkatleri üzerine çekiyor
YEREL HABERLER Cami ve Minaresi birbirinden ayrı olan tarihi yapı ...
Aydemir ve 63 milletvekilinin teklifi komisyonda
YEREL HABERLER Aydemir ve 63 milletvekilinin teklifi komisyonda
DOSİAD Nisan 2020 bülteni yayımlandı Erzurum Covid-19 pandemi sürecinde ekonomisi en az düzeyde olumsuz etkilenen iller arasında yer aldı
YEREL HABERLER DOSİAD Nisan 2020 bülteni yayımlandı Erzurum Covid-19 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X