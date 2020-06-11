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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi’nden 2020 mezunlarına büyük jest

İHA

Küresel çapta yaşanan Covid19 pandemisi nedeniyle Türkiye'de verilen mücadeleye tüm birimleriyle destek veren Atatürk Üniversitesi, eğitim ve sağlık alanında önemli başarılara imza atıyor.

Atatürk Üniversitesi’nden 2020 mezunlarına büyük jest

Küresel çapta yaşanan Covid19 pandemisi nedeniyle Türkiye’de verilen mücadeleye tüm birimleriyle destek veren Atatürk Üniversitesi, eğitim ve sağlık alanında önemli başarılara imza atıyor.
Pandemi sürecinde gerçekleştirdiği aşı ve ilaç çalışmaları ile sağlık alanında ülkesine katkı sunan Atatürk Üniversitesi, yapmış olduğu çevirim içi ders ve sınavlar kapsamında başarıyla yürüttüğü 2020 akademik yılını da mezun olacak öğrencilerine büyük bir jest yaparak tamamlamayı planlıyor.
Mezuniyet dönemlerinde buruk bir sevinç yaşayan öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca her an yanlarında yer alan ve onları tüm olanaklarıyla destekleyecek olan Atatürk Üniversitesi, öğrencilerini mezuniyetlerinde de yalnız bırakmayacak.
Ulusal çapta verilen mücadeleye destek olmak ve il dışında olan öğrencilerin diplomalarını alma sürecini kolaylaştırmak için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın talimatıyla harekete geçen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) ile Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, (BAUM) Açıköğretim Fakültesinin katkılarıyla yaklaşık 15 bin mezun adayı öğrenciye talep etmeleri halinde diplomalarını kargo ile gönderecek.
Diplomalar kargo ile ücretsiz gönderilecek
Her bir öğrencinin Atatürk Üniversitesi için paha biçilemez bir değer olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilerin memnuniyeti için gereken her türlü adımın atıldığını vurguladı. Atatürk Üniversitesinin teknolojik altyapısı sayesinde tüm bürokratik ve eğitsel süreçlerini dijital ortamlara aktardığını belirten Rektör Çomaklı: “Mezun olmaya hak kazanan öğrencilerimiz, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden giriş yaparak diplomalarını elden teslim almak veya kargo ile ulaştırılmasını talep edebilecek. Her iki tercih arasında seçim yaparak ilgili hizmetten ücretsiz faydalanabilecek olan öğrencilerimize Atatürk Üniversitesinin ayrıcalıklarını yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
“Mezunlarımızın Kariyer Planlamalarında Önemli Rol Oynayacak”
Mezun ve mezun adaylarına yönelik birçok hizmeti hayata geçirdiklerini dile getiren Rektör Çomaklı, bu doğrultuda öne çıkan başlıklardan birisinin de Mezun Bilgi Sistemi olduğunu ifade etti. mezun.atauni.edu.tr adresi üzerinden kaydolunması gerektiğini belirten Rektör Çomaklı bu sayede mezunların; etkinlikler, duyurular, mentörlük, mezunkart, kariyer günleri ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Derneği (ERATÜN) ile ilgili bilgilere de ulaşılabileceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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