Erzurum'da belediye, glütensiz ekmek ve hamburger ekmeği üretecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da belediye, glütensiz ekmek ve hamburger ekmeği üretecek

DHA

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarımsal hizmetlerde kullanılmak üzere alınan makine ve ekipmanı tanıttı. Başkan Sekmen, çölyak hastaları için glütensiz ekmek ve hazır gıda sektörü için hamburger ekmeği üretmeyi planladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektörlerinde hem üreticiye hem besiciye yardımcı olmak için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteği ile kurduğu tarım makineleri araç filosunu genişletti. Yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olan 50 tarım makinesini, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tanıttı....

Erzurum'da belediye, glütensiz ekmek ve hamburger ekmeği üretecek

<br>Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarımsal hizmetlerde kullanılmak üzere alınan makine ve ekipmanı tanıttı. Başkan Sekmen, çölyak hastaları için glütensiz ekmek ve hazır gıda sektörü için hamburger ekmeği üretmeyi planladıklarını söyledi.<br>Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektörlerinde hem üreticiye hem besiciye yardımcı olmak için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteği ile kurduğu tarım makineleri araç filosunu genişletti. Yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olan 50 tarım makinesini, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tanıttı. Tarım makinelerinden Erzurum'daki üreticilerin cüzi miktarlar ödeyerek, yararlanabileceklerini belirten Başkan Sekmen, sektörle ilgili önemli projeleri olduğunu belirtti. Tamamlanmak üzere olan hayvan borsası ile Erzurum'un, bölgenin en önemli merkezi olacağını kaydeden Sekmen, kama yem, ot borsası için de çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Atatürk Üniversitesi'yle birlikte büyükbaş ve küçükbaşlarda suni dölleme ile yöreye uygun etçil ve sütçül melez bir ırk yetiştirip, çitçilere dağıtacaklarını anlatan Sekmen, büyükbaşta 1 milyon, küçükbaşta ise 1,5 milyon hedefinin yakalanması için çalışacaklarını söyledi. Sekmen, merkez Yakutiye ilçesi Lazkomu mevkisinde 150 ile 200 arasında ahırlar bölgesi oluşturacaklarını kaydetti. <br>GLÜTENSİZ EKMEK ÜRETİMİ<br>Büyükşehir Belediyesi olarak ekmek çeşitliliğini artırmak için proje hazırlayacaklarını vurgulayan Başkan Sekmen, kuracakları fırında kepekli, çavdar ekmeğin yanı sıra çölyak hastaları için önemli olan glütensiz ekmek üretimi yapacaklarını söyledi. Doğu'daki yiyecek sektörüne hamburger ekmeğinin Ankara'dan geldiğini anlatan Sekmen, "Biz hamburger ekmeğini burada üretip vatandaşın hizmetine sunacağız. Bu fırında üretilen ekmekle ticaret yapmayacağız halkın özellikle sağlık ihtiyacına yönelik bir faaliyet içinde olacağız. Bizim üreteceğimiz ekmekler obezite gibi çölyak gibi hastalıkları önleyecek ve hastaların kullanacağı ekmekler olacak" dedi. <br>'DİĞER HEDEFİMİZ AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNİ ARTIRMAK'<br>Erzurum adına coğrafi işaretli tritikale buğdayının ekimini yaygınlaştıracaklarını belirten Başkan Sekmen, bir hedeflerinin de ayçiçeği üretimine destek olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:<br>"Bundan sonra hedeflerimizden bir tanesi bu bölgede ayçiçeği üretimini artırmak. Ayçiçeği üretiminin bölgemiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu alanda yapılacak üretim hayvancılık açısından yem tüketimi için önemli. Ayrıca ülkemizde ayçiçeği yağı üretiminde eksiklik var. İhtiyacımız olan ayçiçeği yağının yüzde 40'ını ithal ediyoruz. Biz burada yapacağımız üretimle ülke ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bölgemizin yemeklik ayçiçeği yağı çok verimli. Etimiz protein bakımından diğerlerine göre yüzde 3-4 verimli ise ayçiçeği yağının da o derece verimli olduğu biliniyor. Ayrıca ayçiçeğinin küspesi hayvancılık için verimli bir yem olarak biliniyor. Bölgemizdeki yem fabrikaları ihtiyaçlarını Ukrayna ya da Trakya bölgesinden karşılamak zorunda kalıyor."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-06-12 09:56:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Memiş'in kalmasına sevinen OSB yönetimi, baklava dağıttı
YEREL HABERLER Vali Memiş'in kalmasına sevinen OSB yönetimi, baklava ...
Minik Ela, tilkileri elleriyle besliyor
YEREL HABERLER Minik Ela, tilkileri elleriyle besliyor
Atatürk Üniversitesi’nden 2020 mezunlarına büyük jest
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nden 2020 mezunlarına büyük jest
Mehmet Özdilek: Zor bir dönem geçirdik
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: Zor bir dönem geçirdik
İslam Eserleri Müzesi, daha ilk yılında dökülmeye başladı Açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılmıştı
YEREL HABERLER İslam Eserleri Müzesi, daha ilk yılında dökülmeye ...
Mehmet Özdilek: “Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Lige iyi başlamak için çalışıyoruz” “Almanya’da olduğu gibi bizim ligimizde de sürprizler olacaktır”
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “Son 6 haftada başarımızı ...
ETB’den üyelerine “nefes kredisi” çağrısı
YEREL HABERLER ETB’den üyelerine “nefes kredisi” çağrısı
Milletvekili Aydemir yasa değişiklik tekfini sundu Milletvekili Aydemir’den Devlet tarifi Milletvekili Aydemir: ‘Amaç, milletimizin refahıdır’ Aydemir’den Dede Korkut paylaşımı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir yasa değişiklik tekfini ...
Oltu Çevre yolu 18 yıldır bitirilemiyor
YEREL HABERLER Oltu Çevre yolu 18 yıldır bitirilemiyor
Derede kayıp olarak arandı, eve gittiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Derede kayıp olarak arandı, eve gittiği ortaya çıktı
Erzurum’da trajikomik olay Birlikte balık tutmaya gittiği kardeşinin kaybolduğunu sandı, 3 saat sonra evinde buldu
YEREL HABERLER Erzurum’da trajikomik olay Birlikte balık tutmaya ...
Milletvekili Aydemir’den milleti tarif etmek vurgusu Aydemir sistemin fonksiyonelliğine dikkat çekti Aydemir’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine övgü
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den milleti tarif etmek ...
Bakan Kurum’dan tam destek Başkan Orhan; “Aziziye dönüşümleri devam edecek”
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan tam destek Başkan Orhan; “Aziziye ...
Şenkaya Belediyesi iş makinalarıyla sulama arklarını temizledi
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi iş makinalarıyla sulama arklarını ...
Erzurum Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrıldı
YEREL HABERLER Erzurum Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler ve Sosyal ...
Bilimsel teşvik ödül töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleşti
YEREL HABERLER Bilimsel teşvik ödül töreni, video konferans ...
Gelin arabasından bahşiş alabilmek için canlarını hiçe saydılar
YEREL HABERLER Gelin arabasından bahşiş alabilmek için canlarını ...
Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildi
YEREL HABERLER Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildi
Şehit Yakup Aktürk adına Kütüphane yapıldı
YEREL HABERLER Şehit Yakup Aktürk adına Kütüphane yapıldı
Şenkaya’ya yeni modern Öğretmenevi yapılıyor
YEREL HABERLER Şenkaya’ya yeni modern Öğretmenevi yapılıyor
BB Erzurumspor, kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, kuvvet çalıştı
Aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
YEREL HABERLER Aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları ...
Vali Memiş Erzurum’da kaldı, Erzurumlular büyük sevinç yaşadı
YEREL HABERLER Vali Memiş Erzurum’da kaldı, Erzurumlular büyük ...
Erzurum Diplomasi Akademisi 4. yıl çalışmaları 200. gününe ulaştı Erzurum merkezli bir düşünce kuruluşu kuruluyor
YEREL HABERLER Erzurum Diplomasi Akademisi 4. yıl çalışmaları 200. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X