Kaymakam Tekin ve Başkan Bedir mahalle ziyaretlerini sürdürüyorlar

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Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin ve Belediye Başkanı Yavuz Bedir birlikte ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret ederek mahalle sakinlerine maske dağıtıp dertlerini dinlediler.

Tekin ve Bedir, Şenkaya İlçesine bağlı Özyurt mahallesine giderek mahalle sakinlerine maske dağıtıp mahalle sakinleriyle sohbet edip sorunlarını dinlediler.

Kaymakam Tekin Başkan Bedir, el ele vererek mahallelerinin sorunlarını yerinde inceleyip birlikte çözüm üretiyorlar.

Şenkaya Özyurt Mahallesi Muhtarı Gülali Baysal ise “İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanımızı mahallemde görmekten son derece mutlu olduk bizlerle bire bir ilgileniyorlar. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

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