Yakutiye Kent Meydanı’nda Cuma namazı yoğunluğu

Yeni normalleşme süreci çerçevesinde Erzurum Yakutiye Kent Meydanında sosyal mesafe kuralına ve maske kuralına uyularak Cuma namazı kılındı. Cuma namazını kılmak üzere binlerce vatandaş namaz meydanlarına akın ederken namazı Lala Paşa Cami İmamı Musa Dağ kıldırdı.

Cuma namazı kılınabilmesi için belirlenen camilere ve meydanlara giden vatandaşlara girişlerde görevli ekipler tarafından dezenfektan ve maske dağıtıldı. Vatandaşlara ücretsiz seccade verildi.

Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyularak vatandaşlar için bir metrelik mesafeler ayarlandı.

Cuma namazlarını kılmaya gelen vatandaşlar ise kurallara uyarak kendilerine belirlenen alanlarda namazlarını kıldı

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