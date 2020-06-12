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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi bir ilki daha gerçekleştirdi

İHA

Bilimsel çalışmaların yanında toplumsal ilerleme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan Atatürk Üniversitesi, İneklerde Embriyo Nakli Ünitesinin Kurulumu Projesini hayata geçirerek bir ilke daha imza attı.

Atatürk Üniversitesi bir ilki daha gerçekleştirdi

Bilimsel çalışmaların yanında toplumsal ilerleme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan Atatürk Üniversitesi, İneklerde Embriyo Nakli Ünitesinin Kurulumu Projesini hayata geçirerek bir ilke daha imza attı.
Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından, Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Projesi başlığı altında desteklenen ve yürütücülüğü Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen "Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde İneklerde Embriyo Nakli Ünitesinin Kurulumu Projesi (UGEP20197047)" başladı.
Embriyolar Taşıyıcı Annelere Naklediliyor
Veteriner Fakültesi bünyesinde bulunan Hayvan Hastanesi ve Embriyo Laboratuvarı ile Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GUHAM) imkânlarıyla yürütülen projede; Simmental ırkı donör ineklerden elde edilen embriyoların bir bölümü taşıyıcı annelere nakledilirken, diğer embriyolar daha sonra nakledilmek ve embriyo araştırmalarında kullanılmak üzere dondurulmaya başlandı.
Hayvan ıslahı ve embriyo araştırmalarına destek olacak olan projenin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi arasında imzalanan Doğu Anadolu Bölgesinde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesine de katkı vermesi hedefleniyor.
Atatürk Üniversitesinin eğitimli ve deneyimli veteriner hekimleri ile saha şartlarının, bilimsel ve fiziki imkânlarının embriyo nakli gibi uygulamaları yapabilecek düzeyde olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, ineklerde embriyo naklinin birçok avantajı olduğunu belirtti.
“Embriyo Nakli Yöntemiyle Yılda Birkaç Buzağı Elde Edilebiliyor”
Bir inekten yılda sadece bir buzağı elde edilirken, bu yöntemle daha çok yavru elde etmenin mümkün hale geldiğini söyleyen Rektör Çomaklı, bu yöntem sayesinde hastalık bulaşma riskinin azaldığını ve ırk ıslahının en kestirme, en çabuk ve en güvenilir yolu olduğunu ifade etti.
Taşıyıcı annelerin bulunduğu yerde doğan buzağıların çevresel mikroplara karşı hazırlıklı olarak doğduklarını dile getiren Rektör Çomaklı: “Ülkemiz açısından embriyo transfer uygulaması, gelişen süt sığırcılık işletmeleri ve bu işletmelerde en iyi verimi alabilmek için genetik ilerlemenin iyileştirilmesi amacıyla uygulanmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi olarak biz de, hem ülkemizin Milli Tarım Projesine uygun çalışmalar yapmak, hem de çağa ayak uydurmak adına tarım ve hayvancılıkta gereken atılımları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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