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Erzurum Valisi Okay Memiş: Enkaz altında kalan yok

DHA

Turgay İPEK- Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Valisi Okay Memiş, bugün saat 17.24'te merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan olmadığını sadece bir vatandaşın başına taş düşmesi sonucu yaralandığını açıkladı. Erzurum Valisi Okay Memiş, depremden sonra Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile birlikte Bingöl Karlıova´ya yakın olan Çat ilçesine gitti. Burada AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı´dan bilgi alan Vali Memiş, Çat´a bağlı 4 kırsal mahalle bir mezra ile Tekman´da bir mahalleye bağlı mezra da evlerde çatlaklar...

Erzurum Valisi Okay Memiş: Enkaz altında kalan yok

<br>Turgay İPEK- Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Valisi Okay Memiş, bugün saat 17.24'te merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan olmadığını sadece bir vatandaşın başına taş düşmesi sonucu yaralandığını açıkladı.<br>Erzurum Valisi Okay Memiş, depremden sonra Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile birlikte Bingöl Karlıova´ya yakın olan Çat ilçesine gitti. Burada AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı´dan bilgi alan Vali Memiş, Çat´a bağlı 4 kırsal mahalle bir mezra ile Tekman´da bir mahalleye bağlı mezra da evlerde çatlaklar oluştuğunu söyledi. Deprem sonrası Karlıova´ya komşu Çat ilçesiyle irtibata geçtiğini Kaymakam, emniyet amiri ve jandarma komutanını sınırdaki yerleşim birimlerine gönderdiğini anlatan Vali Memiş, şunları söyledi:<br>"Şu anda arkadaşlarımız mahallelerde inceleme yapıyor. Karlıova´ya yakın bütün ilçelerde kaymakamlarımız 112 vasıtasıyla araştırma başlattı. Köy muhtarlarını aradık. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde olumsuz durum olmadığını, enkaz altında kalan olmadığını öğrendik. Sadece Çat ilçesi Köseler, Soğukpınar, Söbeçayır mahallesi ile bir mezrada binalarda çatlak olduğu, bir vatandaşın kafasına düşen taş sebebiyle yaralandığını öğrendik. Tekman ilçemize bağlı Yuvaklı Köyü Yemişli Mezrasında evlerde çatlaklar olduğu bildirildi. Hemen tasar tespiti yapacağız Ama önceliğimiz enkaz altında olup olmadığını tespit etmekti. Kimsenin olmadığını tespit ettik. Şimdi artçı depremleri düşünerek vatandaşların sağlıklı bir şekilde, güvenli şekilde barınmalarını temin etmek için çalışıyoruz. Hava yağışlı bugün buna rağmen eğer durumlara bakacaklar yetkili uzmanlar mühendisler teknik eleman bu bahsettiğimiz çatlak olan sorunlu olan evlerde vatandaşların girmemeleri gerekiyorsa bütün vatandaşları barındıracağız. Hem Çat ilçe merkezinde hem de Erzurum´da barındıracak durumdayız. İhtiyaca binaen 100 çadır şehir merkezinden istettik. İhtiyaç olan yerlerde kullanacağız."<br>8 ARAÇ İLE 35 KİŞİLİK AFAD EKİBİ KARLIOVA'YA GÖNDERİLDİ<br>Erzurum AFAD´ın bölge merkezi olduğunu hatırlatan Vali Memiş, deprem sonrası Çat´a hareket eden 8 araç ve 35 kişilik AFAD ekibinin Bingöl Karlıova´ya yönlendirildiğini söyledi. Vali Memiş, Kızılay´ın da iki öncü ve bir ikram aracı ile bölgede görev aldığını 500 vatandaşa kumanya verecek şekilde hazırlıklarını tamamladığını kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Çat Turgay İPEKSalih TEKİN<br>2020-06-14 20:49:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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