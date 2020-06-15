Milletvekili Aydemir’den Pazaryolu mesaisi Aydemir’den devlete minnettarlık vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Pazaryolu’ndan Aşkale’ye, Hınıs’tan Şenkaya’ya, ilçe ilçe Erzurum ortak bir ruhu ifade, müşterek bir duruşu kaydediyor. Bu vaziyet, ‘Devlete minnettarlık, Sayın Cumhurbaşkanımıza vefa, değerlerimize sadakattir. ‘ dedi.

Aydemir’den Pazaryolu Ziyareti

AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri ile saha çalışmalarının üçüncü etabında Pazaryolu ilçesinin konuğu olan Milletvekili Aydemir, AK Parti ilçe Teşkilatı, Belediye Başkanlığı ziyaretlerinde bulundu, ilçede devam eden kamu yatırımlarını inceleyerek, bu yıl izinde kaydedilecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Pazaryolu’nda Ak Mesai

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleriyle istişarede bulunan Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyet, ilçe kapsamında covid19’la mücadele süreci, devletin bu dönemdeki çalışmaları, ilçe halkının mücadele duyarlılığı odağındaki gelişmeleri değerlendirdi. İlçe Başkanı Kaplan, Belediye Başkanı Şahin ve ilçe yöneticileriyle yapılan görüşmede ilçenin beklentileri ve yapılanların aktarımı öne çıkarıldı.

Aydemir’den Pazaryolu’na Teşekkür

AK Parti Heyeti daha sonra Pazaryolu İlçe Belediyesini ziyaret edip geçen bir yıllık vazife dönemi çalışmalarına ilişkin Başkan İbrahim Şahin’den bilgi aldı. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘AK Partimize destekte her seçimde Türkiye derecesi yapan ilçemize hizmet en latif borçtur. Başkanımıza başarı diliyoruz.’ paylaşımını yaptı. Heyet, Pazaryolu Kaymakamlığını ziyaret edip Kaymakam Selçuk Köksal’la ilçeye dönük çalışmaları konuştu, yatırım sahasında incelemelerde bulundu.

Ak Heyet Esnafın Görüşlerini Aldı

Milletvekili Aydemir ve AK Parti il yöneticileri Pazaryolu buluşması kapsamında esnafı ziyaret etti. Kahvehanelerde hatırlaşma ve gündeme dair söyleşide bulunan AK Heyet daha sonra Pazaryolu’na uzun seneler hizmet eden Recep Kaplan’ın misafiri oldu. Milletvekili Aydemir ziyaret sonrasında, ‘Belediye Başkanı olarak uzun seneler eşsiz hizmetler sunan Recep Kaplan Başkanımızı da ihmal etmedik. Huzur katsayısının yüksekliği ilçede Kovid19’un esamisini okutmamış. Tedbirde tavizsizler; şükran duyuyoruz. ‘ paylaşımını yaptı.

Palandöken 2023 Gündemi

Erzurum’a dönüş sonrasında AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığını ziyaret eden heyet, ilçedeki sosyal ve ekonomik gelişmeleri ele aldı. Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, AK Parti il Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Burhan Diler ve Salih Yeşilyurt’la birlikte İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen heyet Palandöken 2023’ü ele aldı.

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