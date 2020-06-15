Karlıova depreminden etkilenen Çat'ta, yaralar sarılıyor

<br>ERZURUM, (DHA)MERKEZ üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından hasar meydana gelen Erzurum'un Çat ilçesinde, vatandaşlara 240 çadır dağıtıldı. Depremzedelerin yiyecek ihtiyaçları ise Kızılay tarafından karşılanıyor. Ayrıca muhtarların talepleri, artçı sarsıntıların devam etmesi ve koronavirüs nedeniyle kaymakamlık bahçesine kurulan 3 talep çadırında alınmaya başlandı.<br>Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Erzurum'un Çat ilçesine bağlı mahallelerde de hasara neden oldu. Kaymakamlık, jandarma ve emniyet amirliğinin yaptığı incelemeler sonrası Erzurum AFAD İl Müdürlüğü, evlerinde hasar olan vatandaşlara dün 240 çadır dağıtarak, kurulumlarını sağladı. Aynı zamanda Kızılay da ikram ekibiyle depremzedelerin yiyecek ihtiyaçlarını karşıladı. <br>'MÜRACAATLAR ALINMAYA BAŞLANDI<br>Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede Kaymakamlık bahçesine 3 ayrı talep çadırı kuruldu. Kaymakam Tevfik Kumbasar başkanlığındaki komisyon, muhtarların müracaatlarını almaya başladı. Muhtarların talepleri üzerine AFAD tarafından bölgeye 2 bin çadır daha gönderilmesi kararlaştırıldı. <br>VALİ HASAR GÖREN YERLERİ GEZDİ<br>Bu arada Erzurum Valisi Okay Memiş, Çat ilçesinde depremde hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu. Garabi Mezrası ile Karaca Mahallesi'nde hasar gören evleri gördükten sonra vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Memiş, "Deprem olur olmaz Çat'a geldik. Burada en fazla hasarın olduğunu değerlendirdiğimiz Garabi mezrasına geçmiş olsun ziyaretine geldik. Depremde enkaz altında kimsenin olmaması sevindirici. Allah korudu. Sizin barınma ihtiyacınız için çadırları temin edeceğiz. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ekipleriyle hasar tespiti yapacağız. Ağır hasarlı olan binaların yapılmasını temin edeceğiz. Valilik, Büyükşehir, Kaymakamlık, AFAD ve Kızılay burada. Burada vatandaşların iaşelerini de karşılayacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Çat Salih TEKİN<br>2020-06-15 15:53:00<br>

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