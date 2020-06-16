BB Erzurumspor’da tek hedef galibiyet

TFF 1. Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor, Cumartesi akşamı Kazım Karabekir Stadyumu’nda 20.00’de konuk edeceği Eskişehirspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.
Eskişehirspor maçı ile Covid19 süreci sebebiyle ara verilen lige galibiyetle başlamayı hedefleyen MaviBeyazlılar, Teknik Direktör Mehmet Özdilek, yönetiminde güne düz koşu yaparak başladı. Daha sonra minyatür çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.
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