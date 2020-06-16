Başkan Sekmen’den “Yeşil Palandöken” imzası

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin gözdesi haline getirdiği Palandöken için bu kez de yemyeşil bir seferberlik başlattı. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülecek olan “Palandöken Dağı Ağaçlandırma Projesi” için imzalar karşılıklı olarak atıldı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay’ı makamında konuk eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken’e yepyeni bir çehre kazandıracak olan projeye startı imzasıyla verdi. Başkan Sekmen, söz konusu projeyle Palandöken’in yemyeşil bir görünüme kavuşacağını ifade ederek, “Bundan böyle Palandöken dağımız kışın olduğu gibi, tüm güzelliği ve ihtişamıyla yazın da gözleri kamaştıracak” dedi.

Projenin hayırlı ve uğurlu olması dileklerinde bulunan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin doğa ve çevre hassasiyetine vurgu yaparak, Palandöken’in her yıl sürekli ağaçlandırılacağını ifade etti. Erzurum’da çevre hassasiyetini sürekli ön planda tuttuklarının altını çizen Başkan Sekmen, özellikle ağaçlandırma konusunda önemli adımlar attıklarını ve proje kapsamında bölgede 1.5 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını açıkladı.

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