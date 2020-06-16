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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sekmen Karayazı’nın muhtarlarını konuk etti

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İlçelerimizde bir tek sorun bile kalmayıncaya kadar aşkla ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Sekmen Karayazı’nın muhtarlarını konuk etti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İlçelerimizde bir tek sorun bile kalmayıncaya kadar aşkla ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karayazı ilçesine bağlı mahallelerde görev yapan muhtarları ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya geldiği muhtarlarla Karayazı ilçesine yönelik olarak yapılacak hizmet ve yatırımların değerlendirmesini yapan Başkan Sekmen, görüş alışverişinde bulunmakla kalmadı, muhtarların talep ve beklentilerini de kayda geçirdi. Ulaşımdan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine, altyapıdan üstyapı ve çevre düzenlemelerine varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede ele aldığı Karayazı için kapsamlı bir hizmet sezonu planladıklarının bilgisini veren Sekmen, özellikle hayvancılık faaliyetlerine ağırlık vereceklerinin altını çizdi.
İlçelerimiz birer cazibe merkezine dönüştü
Erzurum’un her bir ilçesini kendi potansiyelleri çerçevesinde değerlendirdiklerini vurgulayan Başkan Sekmen, “Kimi ilçelerimizde turizme, kimi ilçelerimizde tarım ve hayvancılığa yönelik adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Bu manada Karayazı ilçemizin de bir takım ihtiyaçları var. Bu eksiklikleri ortadan birer birer kaldıracak ve bu ilçemizde de üretim odaklı adımlar atacağız. Sonra ulaşım ağları ve grup yollarıyla ilgili olarak da geniş kapsamlı çalışmalarımız olacak. Karayazı ilçemizin çehresini de, Erzurum’un diğer tüm ilçelerinde olduğu gibi, baştan aşağı değiştirdik ve yeni projelerimizi de hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Karayazı’nın merkez ve bağlı mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, ilçe için öncelik planlaması da yapan Başkan Sekmen, muhtarlara şunları seslendi: “Bir kere temel belediyecilik hizmetleri noktasında nerede hangi eksiklikler varsa hızlıca giderdik, gidermeye de devam ediyoruz. İçme suyu, alt ve üstyapı, çevre düzenlemesi, park, bahçe, mesire alanı ve millet bahçesi gibi rutin belediyecilik hizmetlerinin üretilmesi ve ihtiyacın ortadan kaldırılması noktasında da, siz değerli muhtarlarımızla zaten sürekli temas halindeyiz. Özellikle tarımsal üretim ve hayvancılık konusunda bu bölgeye yönelik olarak atacağımız adımlarımız olacak. Üretimi ön planda tutacağız, hayvancılığa ve bitkisel üretime göletlerle destek olacak, üretimi hep birlikte öncelik haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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