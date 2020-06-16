Sosyal tesiste yangın çıktı, çevredekiler söndürme çalışmalarını izledi

<br>Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, bir sosyal tesisin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Maddi zararın meydana geldiği yangın, çevredekiler tarafından izlendi.<br>Merkez Palandöken ilçesinde, valilik binasının hemen karşısındaki Harputkapı Lokanta ve Çay Bahçesi'nin çatı katında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İlk müdahaleyi iş yeri çalışanlarının yaptığı yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi iki katlı sosyal tesisteki yangına müdahale etti. Dumanlar gökyüzüne yükselirken, yangını görüp bölgeye gelen vatandaşlar, söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Çevre güvenliği alan polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırıldı. Yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.<br>Söndürme çalışmalarını 30'a yakın çalışanıyla çaresizce izleyen iş yeri sahibi Hıdır Görmez, "Pandemi nedeniyle iş yerimiz 34 aydır kapalıydı. Yeni açmıştık ve müşteri yavaş yavaş gelmeye başladı. Önlemler altında kısıtlı çalışıyorduk. Sabah saatlerinde sosyal tesislerin onarım yapılacağından dolayı boş olan otel kısmında yangın çıktı. Hemen itfaiyeye haber verdik. Fakat çabamız yetersiz kaldı. Kiracıyız, pandemi sonrası bu yangın bizi perişan etti. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK<br>2020-06-16 12:50:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.