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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal Vefa Destek Grubuna başarı belgesi verildi

İHA

Sosyal Vefa Destek gurubu mensuplarına kurulduğundan bugüne yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı başarı belgesi verildi.

Sosyal Vefa Destek Grubuna başarı belgesi verildi

Sosyal Vefa Destek gurubu mensuplarına kurulduğundan bugüne yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı başarı belgesi verildi.
Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Sosyal Vefa Destek gurubunda çalışan Müftülük, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memur ve işçilere başarı belgesi verdi.
Şenkaya Kaymakamı Tekin, “Türkiye, Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında görülmeye başlanan Korona virüsüne karşı ilk günlerden itibaren kademeli olarak etkin önlemler alındı. Korona virüsü vakasının yayılmaması için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan Vefa Sosyal Destek Grubumuzun bütün çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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