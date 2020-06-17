Oltu’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Yağış sonrası OltuNarman karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken ilçe merkezinde kurulan pazar esnafını zor anlar yaşadı. Oltu Borahane deresinden gelen sel suları yolu kısa süreli yolu trafiğe kapattı. Oltu Belediyesi iş makinelerinin hızlı bir şekilde müdahalesi sonucu şehir merkezine sel sularının dolmasını engelledi.
Pazar esnaflarından Önder Ay, ‘’Kapalı pazar istiyoruz. Bu doluda bütün mallarım ıslandı zararım 6 bin lira civarında’’ dedi.
Tuncay Vural adlı vatandaş ise, “Aşırı derecede yağmur ve dolu yağdı dereden sel geldi. Sel suları bostanda ciddi anlamda hasara neden oldu” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.