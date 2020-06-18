Şelale Deresi, güzelliğiyle etkiliyor

<br>Murat AYDIN/OLUR (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Soğukgöze köyündeki Şelale Deresi her mevsim ayrı güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.<br>Olur'a 21 kilometre uzaklıktaki Soğukgöze köyünden geçen Şelale Deresi, doğa güzellikleri ve küçük şelaleleriyle seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Berrak suyu ile dere etrafında açan rengarenk çiçekler, görsel şölen oluşturuyor. Şelale Deresi, ziyarete gelenleri kendisine hayran bırakıyor. Bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen Ömer Polat, "Dere üzerinde küçük şelaleler var. Burası adeta cennetten bir köşe gibi. Herkesin bu güzellikleri görmesini isterim. Bolca fotoğraf çektirdik" dedi. <br>Soğukgöze köyünden Olgun Akgün ise, "Buranın bir diğer ismi ise Alabalık Deresidir. Yöremize ait güzelliklerden birisi. Tertemiz suyu içinde yaşayan canlıları, her şeyi ile dört dörtlük bir doğa harikası" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Olur Murat AYDIN<br>2020-06-18 08:38:15<br>

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