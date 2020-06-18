Depremzedeler, toprak evlerden kurtulmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedeler, toprak evlerden kurtulmak istiyor

DHA

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Erzurum'un Çat ilçesine bağlı yerleşim yerlerinde depremden zarar gören vatandaşlarla görüştü. Toprak evlerin tuzak olduğunu belirten vatandaşlar, 2020'de toprak evlerde kalmanın iyi olmadığını söyledi, devletin bu konuda öncü olmasını istedi. Bakan Yardımcısı Ersoy, dönüşüm uygulamasının devletin sosyal politikası olduğunu belirterek dönüşümün her zaman olacağını ifade etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 14 Haziran'da merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmaları incelemek üzere...

Depremzedeler, toprak evlerden kurtulmak istiyor

<br>Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Erzurum'un Çat ilçesine bağlı yerleşim yerlerinde depremden zarar gören vatandaşlarla görüştü. Toprak evlerin tuzak olduğunu belirten vatandaşlar, 2020'de toprak evlerde kalmanın iyi olmadığını söyledi, devletin bu konuda öncü olmasını istedi. Bakan Yardımcısı Ersoy, dönüşüm uygulamasının devletin sosyal politikası olduğunu belirterek dönüşümün her zaman olacağını ifade etti.<br>İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 14 Haziran'da merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmaları incelemek üzere bölgeye geldi. Bingöl'deki incelemelerini tamamlayan Bakan Yardımcısı Ersoy, depremden zarar gören Erzurum'un Çat ilçesine bağlı yerleşim birimlerini de gezdi. Vali Okay Memiş, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar ile birlikte ilk önce Darabi mezrasına giden Ersoy, burada vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlara bir eksikleri olup olmadığını soran Ersoy, en kısa zamanda kalıcı konutların yapılacağını söyledi. Vatandaşlardan yardımcı olmalarını da isteyen Ersoy, "Siz de vali, kaymakamlara yardımcı olacaksınız. Evler nereye, nasıl yapılacaksa yerlerini gösterip kendi aranızda anlaşıp uzlaşacaksınız. Biz de hızla evlerinizi yapmaya çalışacağız. Gerekirse konteyner getireceğiz" dedi.<br>Mezradan ayrılmaya hazırlanan Bakan Yardımcısı Ersoy, bir vatandaşın kahve içme teklifini, "Bugün dert günü, gelmişken ne kadar köyümüzü ziyaret edip yerinde görebilirsem o kadar iyi" cevabını vererek geri çevirdi.<br>'TOPRAK EVLER TUZAKTIR, DEVLET ÖNCÜ OLSUN'<br>İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, beraberindekilerle daha sonra Çayırtepe Mahallesi'ne geçti. Burada muhtar ve vatandaşlarla görüşen Ersoy, eksikleri olup olmadığını sordu. Bu sırada Ersoy'a seslenen bir vatandaş, toprak evlerin tuzak olduğunu belirterek kurtarılmalarını istedi. 2005'te meydana gelen depremden 15 yıl sonra depremi yaşadıklarını söyleyen vatandaş, "Toprak evler bize tuzak. Devlet bize öncü olsun, az hasar, çok hasar görmüş bakmasın. 2020 yılında topraklı evde kalmak iyi değil. Bugün hemen her mahallede 5-10 ev hasar görmüş. Kesinlikle topraklı evler tuzaktır, bunları kaldıralım. Devlet bize öncü olursa çok seviniriz" diye konuştu.<br>Vatandaşa "Anladım meseleyi izah ettin" diyen Ersoy, "Biz şu an afetle ilgili kısmına bakıyoruz. Devletin sosyal bir politika olarak dönüşüm uygulaması her zaman mümkündür. Bizim görevimiz sizleri görmek, taleplerinizi değerlendirmektir" cevabını verdi. <br>'BÜTÜN GAYRETİMİZLE  VATANDAŞIN YANINDA OLACAĞIZ'<br>Çayırtepe Mahallesi'nde basın mensuplarına kısa bir açıklama da yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, şunları söyledi:<br>"Bölgeyi geziyoruz, çok büyük bir özgüvenle milletimizin huzurundayız. Bir eksiğiniz var mı diye soruyoruz. Şükürler olsun çadıra, yemeğe, ekmeğe, aşa ihtiyacı olan aç, açıkta kalan hiçbir vatandaşımızın kalmadığına şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra bölgemizde hasarların tespit edilmesiyle birlikte etap etap yapılması gerekenleri süreç içerisinde gerçekleştirerek hayatın eskiden olduğu gibi en normal hale dönmesi için bütün gayretimizle  vatandaşın yanında olacağız."<br>DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Çat Salih TEKİN<br>2020-06-18 09:13:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kartal Pençe operasyonuna destek, HDP’ye tepki 55 bin güvenlik korucusu Kartal Pençe Harekatı'nda göreve hazır olduklarını söyledi Sözen’den HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a Mecliste kullandığı sözlerden dolayı sert tepki Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: “Ülkemizde bitmek bilmeyen terörün sebebi Kuzey Irak bataklığıdır” “PKK’nın yuvası olan bölgelerin şu anda temizleniyor olması terörün yakın zamanda Türkiye’nin kaderinden çıkacağını bize gösteriyor” “Kürtler bu bölgede vatansever insanlardır ve Kartal Pençe Harekatını da destekliyorlar” “Pensilvanya’dan destek alarak bu tür sözleri kullanan HDP'li yöneticileri kınıyorum”
YEREL HABERLER Kartal Pençe operasyonuna destek, HDP’ye tepki 55 bin ...
Köpekleri yüzünden sitedekilerle mahkemelik oldular
YEREL HABERLER Köpekleri yüzünden sitedekilerle mahkemelik oldular
Köpekleri yüzünden sitedekilerle mahkemelik oldular
YEREL HABERLER Köpekleri yüzünden sitedekilerle mahkemelik oldular
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın’dan Yunanistan’a sert tepki Aydın: “Kimse bize talimat vermeye kalkmasın, hele hele Yunanistan’ın hiç haddi değil” “Ayakta duramayan Yunanistan’ın İstanbul üzerinden hayal kurmasına müsaade etmeyiz”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın’dan ...
Şelale Deresi, güzelliğiyle etkiliyor
YEREL HABERLER Şelale Deresi, güzelliğiyle etkiliyor
Oltu'da yağış sonrası dereye yapılan müdahale olası taşkını engelledi
YEREL HABERLER Oltu'da yağış sonrası dereye yapılan müdahale olası ...
Oltu’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Oltu’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu
Palandöken Belediyesi’nden bir örnek çalışma daha Palandöken Belediyesi çocuklara özel maske üretti
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden bir örnek çalışma ...
EBB Çağrı Merkezi rekora koştu
YEREL HABERLER EBB Çağrı Merkezi rekora koştu
Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı
Aziziye’de büyük sınavlar öncesi deneme sınavı YKS ve LGS öncesi öğrenci adaylarına sınav desteği Başkan Orhan: “Hizmette eğitim önceliğimiz sürüyor”
YEREL HABERLER Aziziye’de büyük sınavlar öncesi deneme sınavı YKS ve ...
9 yaşındaki İsmail'e otomobilin çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER 9 yaşındaki İsmail'e otomobilin çarpma anı kamerada
Dev uyuşturucu operasyonun davasında sanıklar birbirine girdi Sanık Mısır’dan baron Fidan’a sert sözler: “Ocağımı yaktınız, içiniz rahat mı? 4 cenaze yaşadım, Allah sorsun”
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonun davasında sanıklar ...
Sosyal Vefa Destek Grubuna başarı belgesi verildi
YEREL HABERLER Sosyal Vefa Destek Grubuna başarı belgesi verildi
Çete yöneticisinden uyuşturucu baronuna tepki: Ocağımı yaktınız
YEREL HABERLER Çete yöneticisinden uyuşturucu baronuna tepki: ...
Türkiye Gazetesinden Başkan Aktoprak’a ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesinden Başkan Aktoprak’a ziyaret
Doğan Kartal; “İnşaat sektörü yükseliyor”
YEREL HABERLER Doğan Kartal; “İnşaat sektörü yükseliyor”
Erzurum’da cinayet gibi kaza Otomobilin yayayı ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Erzurum’da cinayet gibi kaza Otomobilin yayayı ezdiği ...
Oltu Ülkü Ocakları Oltu’da iş yerlerine siftah parası dağıttı
YEREL HABERLER Oltu Ülkü Ocakları Oltu’da iş yerlerine siftah parası ...
Pasinler’de bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Pasinler’de bir mahalle karantinaya alındı
Başkan Demircan’dan fide desteği
YEREL HABERLER Başkan Demircan’dan fide desteği
Aydemir: ‘Milli yürüyüşte doruk adımlar attık’ Aydemir: ‘Zaferlere doymuyoruz şükür’ Aydemir: ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza şükran duyuyor’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Milli yürüyüşte doruk adımlar ...
Vali Memiş: Ağır hasarlı 53 konut tespit ettik
YEREL HABERLER Vali Memiş: Ağır hasarlı 53 konut tespit ettik
Çocuklar bu maskeleri takmak için sıraya giriyor Çizgi film karakterlerinin olduğu maskeleri çocuklar severek takıyor
YEREL HABERLER Çocuklar bu maskeleri takmak için sıraya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X