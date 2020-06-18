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Kartal Pençe operasyonuna destek, HDP’ye tepki 55 bin güvenlik korucusu Kartal Pençe Harekatı'nda göreve hazır olduklarını söyledi Sözen’den HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a Mecliste kullandığı sözlerden dolayı sert tepki Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: “Ülkemizde bitmek bilmeyen terörün sebebi Kuzey Irak bataklığıdır” “PKK’nın yuvası olan bölgelerin şu anda temizleniyor olması terörün yakın zamanda Türkiye’nin kaderinden çıkacağını bize gösteriyor” “Kürtler bu bölgede vatansever insanlardır ve Kartal Pençe Harekatını da destekliyorlar” “Pensilvanya’dan destek alarak bu tür sözleri kullanan HDP'li yöneticileri kınıyorum”

İHA

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 55 bin güvenlik korucusu ile Kartal Pençe Harekatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını söyledi. Daha sonra ise HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a Mecliste kullandığı sözlerden dolayı sert tepki gösterdi.

Kartal Pençe operasyonuna destek, HDP’ye tepki 55 bin güvenlik korucusu Kartal Pençe Harekatı'nda göreve hazır olduklarını söyledi Sözen’den HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a Mecliste kullandığı sözlerden dolayı sert tepki Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: “Ülkemizde bitmek bilmeyen terörün sebebi Kuzey Irak bataklığıdır” “PKK’nın yuvası olan bölgelerin şu anda temizleniyor olması terörün yakın zamanda Türkiye’nin kaderinden çıkacağını bize gösteriyor” “Kürtler bu bölgede vatansever insanlardır ve Kartal Pençe Harekatını da destekliyorlar” “Pensilvanya’dan destek alarak bu tür sözleri kullanan HDP'li yöneticileri kınıyorum”

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 55 bin güvenlik korucusu ile Kartal Pençe Harekatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını söyledi. Daha sonra ise HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a Mecliste kullandığı sözlerden dolayı sert tepki gösterdi.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Bingöl ve Erzurum korucu dernek başkanları ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Gerçekleşen toplantıda Kartal Pençe Harekatına destek vurgulandı.
Sözen, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a da Mecliste kullandığı sözler nedeniyle tepki gösterdi.
Kartal Pençe Harekatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyması halinde 55 bin korucunun desteğe hazır olduğunu belirten Anadolu Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "İki gün önce Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kuzey Irak'ta başlatmış olduğu Kartal Pençe Harekatını güvenlik korucuları olarak destekliyoruz. Daha önce Kuzey Irak’a yapılan operasyonlarda binden fazla korucumuz yer aldı. Kartal Pençe Harekatında komandoların yanında 55 bin güvenlik korucumuzla her zaman hazırız. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar biz korucular Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız. Kartal Pençe Harekatını önemli görmemizin bir diğer nedeni de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgemizdeki terörist sayısının 400'ün altına indiğini söylemesidir. Ülkemizde bitmek bilmeyen terörün sebebi Kuzey Irak bataklığıdır. Irak'tan ülkemize giriyorlar ve silah, mühimmat ve ekonomi desteğini de Kuzey Irak'tan alıyorlar. Bundan dolayı PKK’nın yuvası olan bölgelerin şu anda temizleniyor olması terörün yakın zamanda Türkiye’nin kaderinden çıkacağını bize gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Kuzey Irak'ta teröristlerle savaşırken birde Suriye’nin kuzeyinde de operasyonlarına hızla devam ediyor" dedi.
Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonların ise Kürt halkına karşı değil terör örgütlerine karşı olduğunu ifade eden Sözen, "Bütün dünyanın korona virüsle mücadele ettiği bu dönemde bile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mücadelesi biz şehit ve gazi aileleri ile birlikte güvenlik korucularımızı da fazlasıyla memnun etti. Fakat memnun olmayan kesimler de var. Memnun olmayanların başında ise HDP geliyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar iki gün önce Hakkari’de yaptığı açıklamada 'Kürt sorunu bombalarla, tanklarla, şiddetle çözülmez' diyor. Bu sözleri de Kartal Pençe Harekatını ifade ederek söylüyor. Kuzey Irak’a düzenlenen operasyon Kürt halkına karşı değil terör örgütlerine düzenlenmiş bir operasyondur. Siz bu ifadeleri kullanarak Kürt halkına hakaretlerde bulunuyorsunuz ve Kürt halkını teröristlerle eşdeğer olarak görüyorsunuz. Kürtler bu bölgede vatansever insanlardır ve Kartal Pençe Harekatını da destekliyorlar. Pensilvanya’dan destek alarak bu tür sözleri kullanan HDP'li yöneticileri kınıyorum. Bu sözler HDP'li vekillerin tükendiğinin ve çaresiz kaldığının işaretidir. Onlar kimden destek alırlarsa alsınlar bölge halkından artık destek göremeyecekler. HDP milletvekili Hüda Kaya dün meclis kürsüsünde 'biz istesek biz de dağa gidebilirdik ama çözümü mecliste arıyoruz' diyor. Siz dağa gitmiyorsunuz siz bu bölgenin fakir halkının çocuklarını dağa göndererek onların ölmesine sebep oluyorsunuz. Öldürülen bu çocukların üzerinden de siyaset yapıyorsunuz. Mecliste kravatlı terörist istemiyoruz. HDP mecliste demokratik parti olmak istiyorsa ilk önce Türkiye partisi olacak sonra Kürtlerin partisi olacak ve Kürt halkının hakkını savunacak" açıklamalarında bulundu.
Cumhurbaşkanından yeni korucu kanunu istediklerini vurgulayan Sözen, "Türkiye’de faaliyette olan 55 bin korucu sayımız var. Biz korucular eski kanun yasasıyla çalıştırılıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan bizim için yeni korucu kanunu çıkarmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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