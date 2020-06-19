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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saç ekiminde doğru bilinen 10 yanlış

İHA

Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney, saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlış sebebiyle saç ektirmek isteyenlerin önemli bir kısmının yanlış bilgilere sahip olabildiğini söyledi. Tüney, "Saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlış konusunda bireylerin ekim yaptırmadan önce mutlaka işlem hakkında doğru temel bilgilere sahip olması gerekir. Geçmişten günümüze kadar yaygın olarak uygulanan bu işlemde yüksek teknolojili uygulamalar söz konusu olduğundan ekilen saç kökleri ömür boyu olarak kalitesini koruyabiliyor. Dünya genelinde tercih edilen saç ekimi yönteminde özellikle Fue uygulaması...

Saç ekiminde doğru bilinen 10 yanlış

Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney, saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlış sebebiyle saç ektirmek isteyenlerin önemli bir kısmının yanlış bilgilere sahip olabildiğini söyledi. Tüney, “Saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlış konusunda bireylerin ekim yaptırmadan önce mutlaka işlem hakkında doğru temel bilgilere sahip olması gerekir. Geçmişten günümüze kadar yaygın olarak uygulanan bu işlemde yüksek teknolojili uygulamalar söz konusu olduğundan ekilen saç kökleri ömür boyu olarak kalitesini koruyabiliyor. Dünya genelinde tercih edilen saç ekimi yönteminde özellikle Fue uygulaması tercih ediliyor. Bu doğrultuda ise bu işlemde acı ve ağrı durumu minimum düzeyde olabiliyor. Maksimum konfordan uygulanması sayesinde de bireylerin işlem süresi boyunca herhangi bir huzursuzluk duyması söz konusu değildir” dedi.
Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney, saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlış listesinin ilk sırasında bu uygulamanın geçici bir tedavi seçeneği olduğu kanısının söz konusu olması olduğunu belirterek, “Bilinenin aksine saç ekimi geçici bir tedavi uygulaması değildir. Uygulamada özellikle dökülmeme özelliğine sahip olduğundan ense kısmındaki saç kökleri tercih ediliyor. Fue yöntemi üzerinden alınan bu saç kökleri doğrudan saçsız alana özel enjeksiyon iğneleri üzerinden ekiliyor. Bu kısımda yer alan saç kökleri DHT adını alan hormonlardan olumsuz yönde etkilenmezler. Bu sebeple de kalitesini uzun seneler boyunca devam ettirebilirler. Ekim yapılan bölgede geçici olarak şok saç dökülmesi meydana gelir. Bu aşamadan sonrasında da ekilen kökler artık kalıcılığını sürdürür. Şok saç dökülmesinde ekilen köklerin herhangi bir zarar görmesi söz konusu değildir. Aksine daha da güçlü bir şekilde yenilenirler. Saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlış hakkında ekim işlemi aynı zamanda hijyenik bir ortamda gerçekleştirilir” diye konuştu.

Saç ekimi işlemini sadece erkekler yaptırabilir
Oktay Tüney, saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlış listesinin ikinci sırasında ise bu işlemin yalnızca erkeklere hitap ettiği düşüncesinin mevcut olması olduğunu dile getirerek şunları söyledi:
“Bilinenin tam aksine saç ekimi kadınlar tarafından da güvenle tercih edilebilir. Ülkemizde de olmak üzere çeşitli nedenlere bağlı olarak saç kaybına maruz kalan kadınların büyük bir bölümü tarafından saç ekimi uygulaması tercih ediliyor. Ayrıca dünya çapında gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda ise kadınların yaklaşık olarak yüzde 14’lük kısmında saç ekim işlemine başvurduğu gözlemlenmiştir. Kadınlar erkeklerden farklı olarak daha çok ön saç çizgisini yukarı doğru çekmek ve saç miktarının yoğunlaştırmak amacıyla bu işleme başvurabiliyor. Ayrıca kadınlarda ekim işleminde erkeklerden farklı olarak saçların tamamen kazınmasına da gerek duyulmuyor. Sadece bazı istisnalarda kadınlarda saçların tıraş edilmesi söz konusu olabiliyor. Saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlış bu konuda da bilgili olunmasında fayda bulunuyor."

Saç ekimi acı veren bir tedavi yöntemidir
Saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlış listesinin üçüncü sırasında ise bu işlemin acı verici bir işlem olduğu kanısı olduğunu söyleyen Tüney, "Oysa ki işlemde tamamen ağrısız özelliğe sahip olan iğneli veya iğnesiz lokal anestezi uygulaması söz konusudur. Bu uygulama sayesinde saçlı alanda minimum düzeyde uyuşturma yapılarak hasta konforu sağlanabilir. Bu alanda son 10 yıl içerisinde ciddi anlamda ilerlemeler gösterilmiştir. Özellikle bugün dünya çapında uygulanan Fue tekniği ile ekim işlemi artık daha ağrısız ve acısız bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yapılan bir araştırma sonucunda bireylerin yaklaşık olarak %90’ı tarafından işlem süresi boyunca ağrı veya acı hissetmediği belirtilmiştir. Bireyler bu işlem sırasında tercihi doğrultusunda televizyon izleyebilir ve hatta kitap okuyabilir. Artık özel anestezi iğneleri üzerinden işlem daha kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu da neredeyse yok denilebilecek düzeyde ağrı oluşması anlamına geliyor. Saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlış arasında bu işlemin ağrısız olduğunu güvenle belirtebiliriz" dedi.

İleri yaştaki kişilere saç ekimi yapılması uygun değildir
Saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlış listesinin dördüncü sırasında bu işlemin ileri yaş grubundaki bireyler açısından uygun olmadığı düşüncesi olduğunu kaydeden Tüney, "Oysa ki bu tedavi uygulaması ileri yaş grubunda yer alan kadınlara ve erkeklere uygulanabilir. İşlemin yapılmasında yaş faktörünün önemi yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken en temel durum, saç köklerinin alınabileceği ense kısmında yeteri düzeyde köklerin mevcut olmasıdır. Bu kısımdaki köklerin sağlıklı olması ve yeteri miktarda olması ekim işlemi açısından yeterli bir nedendir. Bireyin saç ekimi açısından uygun olmasındaki temel kriterlerden biri saç dökülmesi durumu belirler. Saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlış bu kriterlerin sağlanması durumunda ekim işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilir" diye konuştu.

Saç ekimi çok pahalı bir tedavi yöntemidir
Saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlıştan birinin de ekim işleminin çok pahalı olması düşüncesi olduğunu belirten Tüney, "Bu konu geçmiş yıllar açısından bir nebze de olsa doğruluğunu ispat edebilir niteliktedir. Çünkü saç ekimi bundan 10 yıl öncesinde kadar yüksek fiyat tarifelerinden uygulanabiliyordu. Bu da bireylerin ekonomik anlamda dezavantajlı bir durumda olmasına neden olabiliyordu. Ayrıca geçmiş dönemlerde tercih edilen kalitesiz ekim yöntemlerinin de fiyat tarifesinin yükselmesinde önemli etken olduğu biliniyordu. Ancak geliştirilen Fue tekniği ve bu saç tedavisine dünya genelinden yoğun bir şekilde ilgi gösterilmesine bağlı olarak daha uygun fiyat tarifeleri söz konusu oldu. Özellikle ülkemize bakıldığında saç ekimi fiyat tarifeleri açısından son derece uygun konumda olduğu gözlemlenebilir. Bunun haricinde konforlu ve hijyenik saç ekimi merkezlerinden de ek ücretsiz olarak fiyat tarifesi sunulabiliyor. Saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlış arasında bu düşüncenin de geçerliliğini yitirdiğini vurgulayabiliriz" şeklinde konuştu.

Başka bir kişiden alınan saç kökleri ile saç ekimi yapılabilir
Saç ekimi hakkında doğru bilinen 10 yanlış listesinin son sırasında ise başka bir bireyden elde edilen saç kökleri ile saç ekimi yapılabilir düşüncesi olduğunu ifade eden Tüney, "Ekim işlemi özellikle bireyin ense kısmındaki dönorların alınarak ilgili saçsız alana nakil edilmesiyle gerçekleştirilir. Dolaysıyla saç ekimi sadece ilgili bireyin yine kendi doğal saç kökleri üzerinden gerçekleştirilir. Farklı bir bireyden alınan saç kökleri ile gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Gerek duyulması durumunda ayrıca bireyin kol, bacak, göğüs ve hatta sırt kısmındaki kıl köklerinden de ekim işlemi gerçekleştirilebilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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