Horasan’da arazi kavgası: 1 ölü, 11 yaralı

Bursa'da kavgada darbedilen iki arkadaştan biri öldü

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Erzurum’un Horasan ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 7’si ağır 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kızılca köyünde Aksakal ve Ateş aile fertleri arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7’si ağır 11 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahısların Erzurum’a sevk edildiği, jandarma ekiplerinin köyde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldığı belirtildi.

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