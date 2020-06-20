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Erzurum’da kentsel dönüşüm Aziziye’den başladı Depreme dayanıklı Modern bir şehir Erzurum Aziziye’de kuruluyor

İHA

Doğu Anadolu'nun başkenti Erzurum'da içlerinde asırlık binaların yer aldığı Aziziye ilçesinde kentsel dönüşüm Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vermiş olduğu tam destek ile mutlu sona yaklaşılıyor.

Erzurum’da kentsel dönüşüm Aziziye’den başladı Depreme dayanıklı Modern bir şehir Erzurum Aziziye’de kuruluyor

Doğu Anadolu’nun başkenti Erzurum’da içlerinde asırlık binaların yer aldığı Aziziye ilçesinde kentsel dönüşüm Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un vermiş olduğu tam destek ile mutlu sona yaklaşılıyor.
Eski bir yerleşim yeri olan Gezköy ve Ilıca mahallelerinde TOKİ tarafından hızla başlatılan toplu konutlar ve çevre düzenlemesiyle Erzurum Aziziye cazibe merkezi olacak. Erzurum’un merkez ilçesi Aziziye’ye yeni bir yaşam merkezi kurulmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 bin konutun ilk etabı Gezköy bölgesinde 1013 konut hak sahiplerine TOKİ ve Aziziye Belediyesi iş birliği ile teslim edilecek.
Bingöl Depremi Erzurum’da Hissedildi
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan kentsel dönüşümün ara vermeden kısa sürede bitirileceği, bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile çalışmalar hakkında istişare ettiklerini belirtti.
Coğrafyanın kuzey Anadolu fay hatlarına yakın bir bölgede olması en son Bingöl depremini de bir hayli hissettiklerini belirten Başkan Cevdet Orhan, ‘’TOKİ’nin depreme dayanıklı binalar inşa etmesi hak sahiplerinin de rahat nefes almasını sağlayacaktır. İlk etapta bin konut yaklaşık 6 ay içinde kura sistemiyle teslimleri yapılacak. Çevre düzenlemesi ile Gezköy ve Ilıca bölgesi Erzurum’un çehresine modern bir görüntü katacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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