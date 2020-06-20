Bakan Soylu Çat'taki depremden hasar gören köyü ziyaret etti

<br>Salih TEKİN/ÇAT(Erzurum), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin vurduğu Erzurum'un Çat ilçesindeki Çayırtepe köyünü ziyaret etti. Soylu, "Şunu bilesiniz sizi evinize sokana kadar biz buraya gelip gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Nasıl kentsel dönüşüm varsa, kırsal dönüşüm konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir çalışması var" dedi.<br>Bingöl'den helikopterle Çat ilçesine gelen Süleyman Soylu, 14 Haziran'da Karlıova'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Çayırtepe köyünü ziyaret etti. Köylülere geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Soylu, depremzedelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletirken "Sayın cumhurbaşkanımızın sizlere hem geçmiş olsun dilekleri hem de selamları var. Bizim görevimiz şu böyle bir afetten sonra sizi yalnız bırakmamak. İlk akşamdan itibaren bakanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamımızla sizinle olmaya, ihtiyaçlarınızı gidermeye çalıştık" dedi.<br>Evleri hasarlı olanlara nakdi yardım yapılacağını kaydeden Bakan Soylu şöyle devam etti:<br>"Evi yıkılanlar, ağır hasarlı olanlar, eğer eşyalarını alamıyorlarsa 5 bin lira yardım yapacağız. Elazığ'da da, Malatya'da da aynısı yaptık. Eğer eşyalarını çıkarıyorlarsa da başka bir yere geçiyorlarsa 2 bin 500 lira yardım yapacağız. Evi hasarlı olanlar, ağır hasarlı olanlar hatta orta hasarlı olup da evine giremeyenlerin hemen yanına çadır kuracağız. Yetmedi, bunu Elazığ'da, Van'da, Malatya'da da yaptık özellikle köylerin tamamına konteyner göndereceğiz. Şunu bilesiniz; sizi evinize sokana kadar biz buraya gelip gideceğiz. Burada krizi yöneten arkadaşlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız hep beraber emrinize amadeyiz. Bizim görevimiz huzur içerisinde sizi karşı karşıya kaldığınız meseleden çıkartıp, Allah nasip ederse bunu sağlayabilmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı daha var. Depremde evi ağır hasar görenler ve yıkılanlarla ilgili çelik konstrüksiyon evler yapmaktır. Aynısı Malatya ve Elazığ'da yapılmaya başlıyor. Önümüzdeki yılın bundan 1-2 ay sonrası bir zaman dilimi içerisinde bunları yetiştirmektir. Bir talimatı daha var. Bu bölgede depremde etkilenebilecek taş evler var. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Nasıl kentsel dönüşüm varsa, kırsal dönüşüm konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir çalışması var. Allah bizi bir afetle karşı karşıya bırakmasın. Devletimizin bütün imkanları sizinle beraberdir, sizi yalnız bırakmayız."DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Çat Salih TEKİN<br>2020-06-20 16:21:09<br>

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