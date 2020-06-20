B.B Erzurumspor- Eskişehirspor: 1-0

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<br>Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-<br>STAT: Kazım Karabekir<br>HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Sezgin Çınar (xx)<br>B.B ERZURUMSPOR: Sehic (xx)Osman (xx), Murat Uçar (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Mücahit (xx), Jasmin Scuk (x) (Dk. 77 Hasan Batuhan (x), Obertan (xx), İbrahim Akdağ (x), Sissoko (x) (Dk. 77 Cenk Ahmet (x), Pote (x) (Dk.64 Hamroun (x), Hasan Ayaroğlu (x) (Dk.64 Oltan (x)<br>ESKİŞEHİRSPOR: Melih (xx)Mevlüt (xx), Sezgin (xx), Hasan Ulaş (xx) (Dk. 82 Berkay Tanır (x), Erdal (x), Bedirhan (x) (Dk.89 Bilal (x), Furgan Polat (xx), Furkan Balaban (xx), Mehmet Özcan (xx), İbrahim Halil (x) (Dk. 62 Onur (x), Mete Kaan (xx)<br>SARI KART: Hasan Batuhan, Murat Uçar, İbrahim Akdağ (B.B Erzurumspor) Hasan Ulaş, Sezgin, Furkan Balaban (Eskişehirspor)<br>GOL: Dk. 90+3 Batuhan (B.B Erzurumspor)<br>TFF 1´inci Lig´in 29´uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından sahasında Eskişehirspor´u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadelenin ilk yarısında Pote ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. B.B Erzurumspor, 90+3´üncü dakikada Batuhan Artarslan´nın attığı golle karşılaşmadan 1-0´lık galibiyetle ayrıldı.<br>DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-06-20 22:12:32<br>

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